【本報訊】商務及經濟發展局發表針對港台管治的檢討報告，把長存於各大政府部門的陋習通病羅織成160頁文宣，批鬥港台編輯管理制度「存在缺失」，須從六大範疇作出檢討。商經局長邱騰華更指稱，港台不能以編輯自主為由偏離《香港電台約章》的要求。同日，廣播處長梁家榮宣佈提早解約，由政務官李百全空降接任。港台節目製作人員工會主席趙善恩批評報告如同想「亂棍打死港台」，以官僚取代專業精神，形容「港台發生嘅事，實在係香港嘅寫照！」

商經局去年5月成立專責小組，跟進檢討香港電台的管治制求。當局昨公開報告，分別在六大範疇作出檢討，包括人手編制、編輯管理和投訴制度等。報告批評香港電台的編輯管理制度存在缺失，包括未有記錄編輯流程和決定，沒有清楚劃分各級編輯人員的權責等，問責意識薄弱。

港台作為公共廣播機構，堅守編輯自主底線，卻被專責小組視作「罪名」。報告指，港台處理爭議及敏感編輯事宜時，主要透過口頭方式向編輯上報，編輯決定亦可僅由個別製作單位作出，形容總編輯及高層管理人員角色被動。

工會：政府解決講真話的人

邱騰華稱，是次檢討是根據《香港電台約章》的內容進行，港台不能以編輯自主為由而偏離約章對其公共廣播的要求，相關使命要求包括加強市民對一國兩制的認識、培育市民對國民身份的認同感等。有關條款一直在《約章》存在，但港台未有達到約章中的角色。

邱又稱，針對港台的投訴不單止涉及個別節目的製作，亦有人質疑港台如何作出編輯決定，形容報告是「360度」全面檢視港台六大範疇，當中部份建議是刻不容緩，期望港台可盡早展開有關工作。

報告批評，港台處理投訴機制欠缺透明度，不能確保公眾投訴獲公平處理，投訴由相關節目的製作人員或單位處理，當中存在角色衝突，建議港台應改善機制，並保存投訴調查及跟進紀錄。

然而，針對警方的投訴，同樣交由警方自行處理，當局是否有雙重標準？商經局常任秘書長梁卓文說：「唔係話搵外人去查港台，而係至少要將嚴重嘅個案，交返畀上級嘅人員去睇。」他續指，港台的編輯決定沒有文字紀錄，投訴調查亦未有紀錄，「冇紀錄咁外面嘅人又點知道查咗呢？」

有港台中人向本報表示，小組報告聲稱港台的處理投訴的調查和紀錄不全，說法不盡不實，因現時港台若收到回饋後，先要分辨是屬普通意見、讚賞或投訴，再去核實有關內容是否屬實，無論投訴成立與否，均要「入電腦 record」和解釋原因，「唔明點解佢哋話冇record」。

港台節目製作人員工會主席趙善恩批評，報告如同想「亂棍打死港台」，政府以高壓行政手段解決講真話的人，以官僚取代專業精神，「港台發生嘅事，實在係香港嘅寫照！」她又批評，報告理據薄弱，形容是「欲加之罪，何患無辭」，若員工要花費大量人力物力撰寫檔案，層層上報，資訊便不能及時向公眾發放，有關要求不切實際。

毛孟靜：朝「央視化」發展

香港記者協會發表聲明，對檢討報告內容表示極度關注，尤其是現今香港的新聞自由空間越來越窄，憂慮報告的建議將令港台僅餘的編輯自主變得蕩然無存。資深傳媒人、前立法會議員毛孟靜亦形容，檢討報告正式宣判香港電台的死亡，並朝「央視化」方向發展，淪為政府喉舌。

港台節目顧問團成員、時事評論員劉銳紹亦指出，報告未有全面反映事實，將對港台的編採自主造成重大影響。他質疑，報告中多項指控政府均自相矛盾，「你話港台投訴制度唔透明，咁好多市民投訴政府，最後又有冇公開結果呢？你又話港台用公帑運作，唔應該同政府唱反調，但啲錢係老百姓㗎」。