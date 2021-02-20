主教山羅馬式蓄水池曝光，大家方知香港地下有寶，美國人Robert MacFarland早在四年前開始在港尋寶。明明不是安檢反恐，這位仁兄總是帶着金屬探測器，走遍香港各海灘，捕獲硬幣無數，他透露：「不斷找到硬幣、硬幣、垃圾、硬幣，正當我開始覺得有點悶了，就在最沒期望的時候，突然 boom！一隻金戒指，或者是耳環、銀幣，你永不知道洞裏有甚麼走出來。」

他掘過18世紀末西班牙銀幣、香港首批一文錢、清朝銅錢則更多，歷史文物統統收藏，金器飾物則出售幫補，這項活動財識兼收，考古意義總大於搵錢，「我大約掘一千個洞才發現一件有價值的東西，勞碌一頓，若你乖乖做你的工作，賺錢總多過金屬探測香港海灘。」

撰文：黃啟發

攝影：梁思維

《奪寶奇兵》角色Indiana Jones來自美國新澤西州，Robert MacFarland一樣，八年前定居香港，訪問這天跑到深井馬灣碼頭海灘尋寶。這玩藝成本不菲，手上金屬探測器是他第三部了，網購盛惠7,500元，底部約為煲蓋大小，大範圍檢查沙灘，遇上金屬便響聲大作。只見他掘出一堆沙，再從腰間掏出尺許棍狀儀器，原來是個小型金屬探測器，仔細檢查那堆沙，不久果然找到東西，卻是樽蓋一個，儀器只測金屬，不辨貴賤。

天降黃金挑起尋寶熱

探測器聲音時高時低，大有學問，他解釋：「高音可能是五元（硬幣）、999金、或者樽蓋。」顯示屏同時出現數值，20以上代表999足金或純銀，18K、750金音頻較低，數值徘徊16、17，與一、二元硬幣差不多，因此出土純銀雖然發黑，目測難辨，但聲音完完全全將它出賣，相反玉石便測不到，務必「keep your eyes open」。這天收成不是樽蓋便是硬幣，問答雙方都有點無癮，他解釋：「好多時是硬幣，一千次有一次執到戒指。」

過不多時他歡呼大叫，手執銀鏈吊墜，看來是西方新時代學說中的靈擺，求神問卜之用，他笑說：「可能有女巫來過，witchcraft beach！」未幾鬼佬又掘到寶，大叫：「Wow，是銀哨子，cool find，我未試過！」記者不想潑冷水，但銀雞頭本已不怎吸引，除非當差，何況單靠目測怎知是銀？他說：「回家測試是不是銀，用漂白水滴下去，是銀便發黑，其他金屬不發黑。cool find，它可能在此埋藏50年了！」

Robert行年六十七，尋寶興趣源於他出生之前幾年一宗大新聞。1947年菲律賓航空貨機準備降落啟德機場，離地約1,700呎，適逢濃霧鎖港，機師看不見1,745呎高的柏架山，就此撞山墜毀，機上時值2,000萬元的黃金散落，牽起尋金熱。上述內容網上找得到，Robert透露內情，當時機師一英一美，同是分辨左右，美國人說left and right，英國那位說port and starboard， 因此搞亂了方向。近年仍有人跟他說在柏架山找到大大的金幣，Robert一聽心動，就這樣在港展開尋寶之旅，時為2016年。

穿越200年歷史

四、五次上山空手而回，他改往別處尋寶，在渣甸山JL01機槍堡後面找到香港一文錢幣。十文為一仙，十仙為一毫，一文就是千分之一元，是香港史上面額最低的硬幣。1863年香港首次發行硬幣，他手上這一文錢是三年後1866年所鑄，像清朝銅錢中間透孔，「它一直埋在那裏，後來英國人來過，日本人來過，飽歷戰爭，人人在上面行過，但沒有人知道它在那裏。」

夏天上山太熱，他改往海灘，先後掘出Carolus III、Carolus IV兩枚西班牙銀幣，稱為pieces of eight或Spanish eight reales。球迷都知西班牙文reales（單數real）意指royal，訪問當天他帶來Carolus IV皇家銀幣，愉景灣出土，上面滿佈戳印，歷來無數人藉此驗明成色，隱約可見鑄於1793或1795年，當時香港海盜橫行，包括張保仔，說不定銀幣也經其手，畢竟二百多年前此乃國際最主要交易貨幣，「這東西可能是海盜掉下，超過200歲了。」Robert說：「如果你找到的東西能說話，不知道它們會說出甚麼故事。」

他又找到1790年荷蘭一仙錢幣、1900年維多利亞女皇10仙銀幣等大堆「外幣」，以及漆黑的一團事物，起初還道是水管配件，幾乎要棄如垃圾，洗刷後原來是70多個清朝銅錢糾結一起。古錢埋藏幾百年，經他手重見天日，這份喜悅不足為外人道，「親手挖掘歷史！你可以上ebay等地方買古錢，卻怕買到假貨，但這是你親手從沙裏掘出來的，是歷史一部份。不止是香港歷史，更是世界歷史，英國人未到或初到香港時，很多國家到此經商。」

這位美國人從fb專頁「The Battle of Hong Kong 1941 to 1945」了解戰時香港，又在戰爭遺址探索，斬獲皇家蘇格蘭兵團帽徽、二戰彈殼，「不止探索，還要記錄，因為很多東西正在消失，香港不怎理會古蹟、昔日戰場。當日英軍中人定想保存此等遺址，我便開始在這些地方金屬探測，便即發現可以在海灘找到更有價值的東西。」這裏說的是金錢價值，也就是金器飾物，自此他的活動多了一重意義。

垃圾從不缺席 ：感謝中國

電影中的Indiana Jones正職考古學教授，Robert則在油麻地一間老牌語言學校教英文，疫情下不設網課，這位老師收入大減，去年掘到一隻金戒指賣掉，「香港的金舖甚至不過問哪裏來的，不需證書，只叫我簽名，因為他們要金。」賣得5,200塊錢，「這是幫補，尤其現在我沒多少收入，幾分鐘前電話響起，工作單位打來說學生不夠，明天的工作取消了，由於香港有更多爆發（訪問時疫情未減），大概下周我所有課也會取消。」

訪問後他傳來照片，掘出寶蓮禪寺金吊墜，鏈上刻了周XX字樣，記者請教，好市民理應拾金不昧？他說：「若你找到很貴重的東西，大概應該報案，我不想講得太多，但老實講現在很多人不怎信香港警察，我們不信他們是最正直的人。我初到香港時毫不猶豫找警察幫忙，但近來他們變得很不受歡迎，我希望未來幾年香港發生一些事，令人更信任政府及警務處。」

話雖尋寶，垃圾總比寶物多，尤其是醫療廢物，「我在美國海灘從未發現過醫療廢物，這方面香港有點可怕。」友人義務清潔沙灘時慘遭針筒刺腳，訪問當日Robert拾起一個玻璃藥瓶，說：「多謝中國，他們甚麼都拋進珠江，每個海灘都有，踏到不知會有甚麼病，一定要執。」鋒利玻璃碎片、樽蓋、釣魚用的鉛球害人害魚，他都帶走，尋寶期間左邊褲袋裝垃圾，右邊盛載寶物。

就他所見，海灘職員懶得爬樓梯光顧垃圾站，就地正法燒垃圾，灰燼倒進海裏，可是金屬燒不壞，「如果你一早去到清水灣，可以見到他們燒垃圾的地方，有人拖東西進水裏。」他不願棄於海灘旁的垃圾桶，生怕職員又拿去燒，苦心孤詣拿到巴士站垃圾桶，或乾脆帶回家。這位仁兄刻苦尋寶，大家或嫌本大利小，記錄歷史又虛無縹緲，然而單是他清潔海灘已功德無量，「我離開一個海灘時，最好比我來的時候乾淨。」

小孩子都追着這個老外伯伯，他便乘機講解愛護海灘之道，一次在愉景灣有個爸爸過來稱謝，送上一隻小小的白金戒指，原來是他目測撿到，Robert有金屬探測器反而錯過了，好心畢竟有好報，賣得1,000元。追隨者豈止小孩，他分享說：「夏天經常有女神穿着比堅尼泳衣，走過來和我說話，香港人、外國人都有，有些香港女仔靚絕全世界，wow！」