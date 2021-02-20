【本報訊】盛傳北京將於下月內地兩會大幅改動本港選舉制度，被指是要提高中央對特首選委會的安全系數以及建制派在各級選舉當選機會，有報道昨引述消息指，立法會五個地方選區將被分拆成多個細區，令日後激進政黨不能再單憑數個百分比得票率取得議席。有民主派前議員認為，拆細選區是要阻止一些立場較激進的民主派勝出，令民主派議席大幅減少。

中央和特區政府旨在要整頓本港選舉，多位內地護法近日「排隊」接受中央喉舌新華社訪問「配合」，齊齊狠批本港選舉制度。中聯辦法律部前部長王振民上周四稱，香港選舉有港獨分子當選，反映目前制度有很大安全隱患，要與時俱進。基本法委員會委員韓大元上周五狠斥本港選舉制度無法確保由愛國者治港，更令撐港獨候選人勝出，指要確保選舉制度才能保障國家安全，讓「愛國者選入管治隊伍」。

譚耀宗：要研究內地學者看法

至昨日，全國港澳研究會副會長何俊志同樣接受新華社訪問，斥香港選舉制度令「愛國者治港」原則未有充份貫徹，故應有所調整，又指「愛國者治港」基本原則意味「反中亂港者」出局，違背此原則須受法律制裁，無資格成為「治港者」。

但如何向選舉「落刀」？一直盛傳政府會透過要求宣誓效忠基本法和特區的手段，DQ民主派區議員，此外亦傳中央計劃取消立會選舉超區五席、以及將117個原由區議員互選產生的特首選委議席改由政協委員坐擁。《明報》昨報道指，多於一個消息表示，立法會五個地區直選的「劃區」將有變動，或把五大選區再拆細、變成更多選區。

譚耀宗昨指，政府有規定立法會選區如何劃分，過去有人提過「選區咁大合唔合理呢？」他又指每次選舉前政府也會檢視劃區問題。他又批評前年的區議會選舉很不正常：「我哋好多民建聯參選人被衝擊、我哋辦事處被破壞，上街助選嘅人備受威脅，我哋支持者被威嚇，呢啲都係唔正常、唔容許，今後點樣防止類似事件發生，中央、特區政府要諗吓辦法。」

民建聯昨公佈將在兩會提出的22項提案及建議，被問到會否就改革香港選舉制度、廢除特首選舉委員會區議員選委等提案，譚耀宗指不會，指現會先聽各方意見，又刻意提到要小心研究近日有內地學者對香港選舉的看法。

新同盟前立法會議員范國威指，選區被拆細下，一些小型政黨、非主流、激進的候選人勢必首當其衝，因為他們大多憑7%至15%的得票率以最後幾席的姿態入局，日後入局機會將會減少。不過他認為，在港版國安法、選舉主任DQ、未審先囚、宣誓效忠、以特權法控告議員等多途夾擊下，拆細選區對民主派而言，影響已可算是最低。