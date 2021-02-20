本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波武漢肺炎疫情開始緩和，然而昨日（20日）仍有15宗新增確診，連續兩日個案有輕微回升。不過當中僅10宗本地個案，當中源頭不明再減至4宗，而衞生署亦再暫停一日疫情記者會，是過去5日內的第3次。

雖然疫情見好轉，然而香港電台一名助理編導昨日確診，港台電視大廈被納入強制檢測。而同樣被納入強制檢測，還有沙田恒生大學的一個宿舍以及另外5幢住宅，包括葵涌雍雅軒第一座、秀茂坪（南）邨秀旺樓、彌敦道禮基大廈、上水名都羅馬閣及沙田銀禧花園6座。

2月20日強制檢測大廈

●葵涌和宜合道雍雅軒第一座

●觀塘秀茂坪（南）邨秀旺樓

●彌敦道521至523號禮基大廈

●沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院

●上水名都羅馬閣

●沙田銀禧花園6座

●九龍塘廣播道香港電台電視大廈

車牌筆試及排期服務下月15日恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七（18日）重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

政府今日（21日）會在觀塘秀茂坪（南）邨、火炭銀禧花園及上水北區社區中心為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。葵涌石籬社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至2月22日；深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站延長服務日期至2月23日；元朗安興遊樂場及天水圍天瑞體育館的流動採樣站則延長服務日期至2月28日，並開放予所有市民進行檢測。另外黃竹坑體育館的流動採樣站，將於2月22日改設於黃竹坑遊樂場，暫定開放至2月28日。因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●黃竹坑遊樂場（2月22日至28日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月19至21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至2月21日）

●元朗安興遊樂場（至2月28日）

●天水圍天瑞體育館（至2月28日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月25日）

只供 重開場所之強檢職員

●堅彌地城遊樂場（至2月22日）

●中環愛丁堡廣場（至2月22日）

●灣仔修頓遊樂場（至2月22日）

●觀塘翠屏道遊樂場（至2月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月23日）

●長沙灣社區中心2樓（至2月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月21日）

●尖沙嘴加連威老道100號（至2月21日）

●尖沙嘴文化中心空地（至2月23日）

●葵涌石籬社區會堂（至2月22日）

●青衣長發社區中心（至2月21日）

●屯門湖山路社區會堂（至2月21日）

●沙田村南道近港鐵大圍站A出口（至2月21日）

●大埔社區中心籃球場（至2月26日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（至2月21日）

只供 該區須強檢居民及職員

●北角社區會堂禮堂（至2月21日）

●秀茂坪（南）邨秀好樓對出籃球場（至2月22日）

●觀塘康寧道宜安中心地下停車處（至2月21日）

●藍田安田邨安健樓平台花園（至2月21日）

●葵涌石籬社區會堂（至2月22日）

●火炭銀禧花園籃球場（至2月21日）

●上水北區社區中心籃球場（2月21至22日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月20日14:45）

10,848宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

195宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多31人出院（第9033、9734、9743、9998、10360、10390、10471、10515、10541、10563、10600、10610、10617、10620、10623、10624、10636、10651、10664、10666、10680、10694、10695、10715、10716、10717、10736、10768、10770、10778、10790、10823、10829號個案）

共10,362出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

244名確診者仍留醫；

18人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案），

12人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、10023、10083、10708號個案），

其餘232人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

兩岸疫情 （截至2月20日10:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日新增8宗確診，均為境外輸入病例，3宗在廣東、2宗在上海，遼寧、湖南及四川各有1宗；另外新增新增無症狀感染者13名，均為境外輸入。大陸共累計確診89,824宗，死亡病例共4,636宗。台灣則有確診941宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月20日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.1億，全球死亡人數超過244萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,796萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近50萬。印度確診人數超過1,096萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,003萬，死亡人數超過24.3萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●輝瑞與BioNTech兩間藥廠要求美國食品及藥物管理局(FDA)放寬其武肺疫苗存放溫度的規定，希望可容許在普通藥房雪櫃內存放。兩間公司生產的疫苗，標籤上規定儲存在-80°C至-60°C的極低溫下，他們已向FDA提交新溫度數據，支持把標籤更新為可在-25°C至-15°C下存放兩周。

●醫學期刊《刺針》刊登一項研究，指阿斯利康和牛津大學聯合研發的疫苗，若兩劑相隔3個月注射會比只相隔6星期注射更有效。根據研究，若疫苗相隔6星期接種，有效率只有55%，但若相隔12星期，有效率會增至81%。研究證實阿斯利康本月初的發現，該藥廠當時指相隔3個月接種，有效率增至76%。

●七大工業國集團（G7 ）領袖同意就武漢肺炎疫情加強合作，並承諾對世界最貧窮國家接種疫苗的援助資金增至75億美元（585億港元）。G7的聲明說：「發揮我們民主，開放經濟和社會的優勢和價值觀，我們將共同合作，讓2021年成為多邊主義的轉捩點，並推動復甦以提升我們人類和地球的健康與繁榮。」

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,961,870 (495,334)

印度 10,963,394 (156,111)

巴⻄ 10,030,626 (243,457)

英國 4,107,220 (120,147)

俄羅斯 4,092,649 (81,048)

法國 3,596,156 (83,542)

⻄班牙 3,133,122 (67,101)

意⼤利 2,780,882 (95,235)

⼟⽿其 2,624,019 (27,903)

德國 2,381,250 (67,500)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！