【本報訊】政府年初七起強推「安心出行」計劃，市民到訪大部份處所均需掃描二維碼或登記個人資料。屹立跑馬地超過40年、明星茶餐廳祥興咖啡室則為食客大開方便之門，繼續保持二人一枱，堂食時間維持至晚上6時，以換取豁免採用新強制措施。有食客大讚咖啡室做法，認為現時食客以人手登記資料「都可以亂填」，措施並無助抗疫。

常客大讚 斥措施無意思

周末午膳時間，祥興人頭湧湧。店內雖然有張貼安心出行的二維碼，不過顧客毋須使用，亦不需登記資料，食客可重拾用膳「自由」。店外亦有張貼手寫告示，餐廳堂食時間至晚上6時，亦會繼續保持二人一枱的措施。

咖啡室經理嚴小姐解釋，因餐廳以往均沒有提供晚市，認為不需使用，但「如果有晚市都係會照用」。對現時仍需維持二人一枱，她表示對生意額必然有輕微影響，「比起正常人數嗰陣少大約兩成」。對政府強推措施，她說：「其實我都唔係好明點解一定要做，不過佢係法例，你都要跟佢㗎啦。」她認為，現時食客出外用膳要登記資料，做法擾民，「唔係話我哋覺得方唔方便，啲客會覺得好唔方便，有啲2客會覺得好唔鍾意」。

居住跑馬地的張氏夫婦到餐廳用膳，兩人是常客，並不知道餐廳不需使用安心出行。對餐廳做法，張太笑言「good囉！好good囉」，認為此措施無助抗疫，「因為其實無乜意思，我填嗰張form，我亂填都得㗎，其實都無人知道㗎，根本就係無意思嘅嘢嚟囉」。現時兩人未有安裝安心出行，亦打算盡可能都不會使用。