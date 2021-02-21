本港今日（21日）新增20宗個案，另有10多宗初步確診。其中荔枝角福源廣場地產代理公司先後有兩名資訊科技部門職員中招，兩人之間沒有密切接觸，由於擔心有環境污染，全公司約100名同事要檢疫。美聯集團證實福源廣場辦公室資訊科技部門先後有職員確診，該處為後勤員工其中一個辦公室，確診者並無與客戶接觸。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，初步確診個案中，有一宗個案的患者是荔枝角福源廣場地產代理公司的IT員工，同公司早前亦有一名IT職員確診，公司有90多人被列為密切接觸者。

被問到兩名患者的關連，張竹君表示兩人之間並非密切接觸者，二人僅為同公司工作，沒有特別關連。張指，由於二人屬同公司，懷疑公司出現爆發，很難估計當中是否有其他傳播途徑，故將全部人列為密切接觸者。

美聯證員工染疫 其他同事檢測陰性

美聯集團表示，其位於福源廣場的辦公室，2月10日及20日有資訊科技部門員工確診，皆正接受治療。美聯指該處為後勤其中一個辦公室，確診者並無與客戶接觸的紀錄。集團於2月10日後，已全額資助該辦公室的所有員工檢測，除確診個案外，皆已證實呈陰性反應。

美聯集團稱，受影響的辦公室已於2月10日及20日兩次進行霧化消毒清潔。集團已再次啟動「A、B更」輪班工作機制，安排同事每周分組留家工作，其他辦公室、所有部門及運作皆維持正常。

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