港府全面推行赤化工程，其中屢遭建制派炮轟的通識科，終成為「改革」對象，連「通識」之名亦不保。中學生關注組成員今午將在觀塘擺街站，反對通識科成為國教科。關注組街站6名參加者雖然有2人一組、有戴口罩及相隔超過1.5米距離，但警方指，他們雖然有分隔，但由於有共同目的，「無論相隔幾遠」都違反限聚令，或會向6人發出告票，涉合共30,000元罰款。惟警方其後只發出警告，關注組決定提早一小時關站。

街站約在下午2時開始，警方約1小時後到場，指控關注組的6名參加者有保持社交距離，但由於有共同目的，所以「無論相隔幾遠」都涉嫌違反限聚令，或會向6人發出599G告票。警員登記眾人的身份證後，向關注組發出警告，指眾人如再聚集可能會被票控。關注組最後決定提早1小時、即下午4時關閉街站。

關注組受訪時指，由於昨日（20日）的街站已被發5張599G告票，涉及25,000元罰款，關注組相信無力承擔今天的罰款，故在不得已情況下決定提早關閉街站。關注組指，會考慮繳交昨日的罰款，惟學生經濟能力有限，希望透過眾籌募捐。關注組又強調，面對政權的打壓不會屈服，會想辦法再開街站。

中學生關注組過去多次擺街站期間，都被警方針對、監視。2月7日，中學生關注組在銅鑼灣擺街站收集聯署，警方大為緊張，派員逐一登記在場街站成員的身份證，更派出攝錄隊全程拍攝街站情況。昨日聯盟與沙田區議員黃文萱在沙田第一城擺街站派發防疫物資，同時宣傳反對通識教育，警方動員逾20警「應付」，並以違反限聚令為由票控。

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