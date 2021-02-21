武漢肺炎疫情近日略為緩和，的士業界即加車租。香港的士小巴商總會昨通過建議，日更及夜更市區的士車租分別加至每日360元和290元；新界的士全日車租則加至520元，增幅介乎兩成至四成半，明天（22日）起生效。

商會解釋，新車租仍低過疫情前，認為不算「加租」。但有的士業界指，今次加幅算多亦較急，擔心生意未能即時回升，「最怕生意額cover唔到車租」。駕駛市區的士的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠直指：「司機都寧願唔開工，捱更抵夜搵咁少，開工盞嘥氣」。

香港的士小巴商總會理事長周國強回覆《蘋果》指，今次不算「加租」，因未有疫情前，市區日更的士車租每日460元、夜更車租410元，惟去年疫情後，因限聚令及社會環境不好等，車主曾調低車租，市區的士日更車租減至每日300元、夜更200元。而現時公務員復工、社交距離措施放寬，所以將市區的士日更車租調整至每日360元、夜更290元，增幅分別為20%和45%。

至於新界的士，疫情前車租全日為680元，疫情後減租至400元，現時將調整至520元，增幅三成。他表示，新車租只是疫情前約70%至80%，希望的士司機體諒，車主或商會已收少租「足足一年」，加上保險費等加價，「車主都要供會」。

他指，商會會因應整個社會環境調整車租，隨着早前減低車租，估計司機也能在疫情下賺取到正常時的八成半收入、即每日約500至600元收入。他說，理事會昨日會議上已通過建議，新車租明天起生效，也非硬性規定，「如果有啲車主收唔足嘅，我哋都唔理，建議嚟嘅啫」。

「捱更抵夜搵咁少 開工盞嘥氣」

現時仍有駕駛市區的士的汽總九龍分會副主任杜燊棠指，今次車租加幅「都幾多」，新界的士尤甚。他說，360元車租對早更司機不是細數目，早前2人限聚令，扣除油錢和車租，日更司機每日只得約300至400元收入；夜更司機因沒有晚市堂食，生意更差，每晚僅約200至300元收入，「司機都寧願唔開工，捱更抵夜搵咁少，開工盞嘥氣」。

杜表示，今次車租調整無可厚非，但自年初七放寬措施後只有數天，認為今次「加得比較急。聽日開始嘅話，呢個營業額未必可以一下子提升到咁多」，盼車主或車行可酌情逐步調整車租，亦期望放寬後、晚市重開可挽救生意，「至怕生意額cover唔到車租」。

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