建制派前年區選歷史性大敗，盛傳北京將於下月北京兩會「輸打贏要」，大幅改動本港選舉制度，以提高中央對特首選委會的安全系數及建制派在各級選舉的當選機會。多位內地護法近日先後接受中共喉舌新華社「訪問」造勢，炮轟本港選舉制度無法確保「愛國者治港」。親建制報章《星島》今日（21日）則引述消息指，港澳辦主任夏寶龍明天將參加由「全國港澳研究會」舉行的視像研討會，並就「愛國者治港」作出論述，是夏寶龍入主港澳辦後首度公開發表講話，料透露閹割香港選舉方向。

研討會據知明天於深圳舉行，主題是基本法之下「愛國者治港」在港的實踐，將以視像連綫方式進行。《星島》今日指，有關研討會將討論改革香港選舉制度等議題，講者來自內地、香港及澳門，港澳辦主任夏寶龍亦將發就「愛國者治港」作出論述。

近日盛傳政府會透過要求宣誓效忠基本法和特區的手段，DQ民主派區議員，亦有傳中央計劃取消立會選舉超區5席、以及將117個原由區議員互選產生的特首選委議席改由政協委員代替。政界亦有消息表示，立法會五個地區直選的「劃區」將有變動，或把五大選區再拆細、變成更多選區。

多名內地法律界人士近日已先後接受《新華社》「訪問」造勢，炮轟本港選舉制度無法確保「愛國者治港」，結果令「激進港獨」人士在選舉中有取代「愛國者」之勢，既未能實現「均衡參與」，亦無法體現「國家意志與利益」和「香港社會的整體利益」，為北京開刀鋪路。

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