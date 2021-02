【本報訊】本港不時有偷拍裙底罪案發生,有組織走訪油尖旺30個地方,發現近半為「偷拍熱點」,旺角商場T.O.P This is Our Place評分最差、其次是奧海城二期/三期、海港城、The ONE及朗豪坊;政府建造的亞皆老街/旺角東站行人天橋及戲曲中心亦上榜,其中本來用作防止罪案的升降機閉路電視,甚至會直播乘客胸口。

關注婦女性暴力協會與油尖旺區議會婦女事務工作小組合辦有關油尖旺區偷拍問題及應對方法的研究,邀請九位區內居住或工作女性擔任考察員,去年12月走訪30個地方或設施比較偷拍風險。關注婦女性暴力協會昨公佈調查報告,發現有14個高危偷拍熱點,包括六個商場、五個港鐵站、兩個康樂設施及一條行人天橋。

扶手梯兩旁透明易走光

評分最差為旺角商場T.O.P This is Our Place,擔憂程度5分滿分中有4.22分。協會研究主任邱志衡指,該商場樓底較矮,故使用大量透明玻璃提升空間感,加上扶手電梯「靠得好埋」,兩旁亦為全透明玻璃,「我哋去試搭,發現有機會睇到女性裙底同衣領」,且場內燈光較暗增加偷拍風險。

奧海城二期/三期則評為第二差,擔憂程度有4.17分。考察員發現,二期近無印良品餐廳的情況最為嚴重,扶手電梯底部的斜鏡面正好反射出餐廳食客,能輕易偷拍,食客亦難察覺。黑點亦包括尖沙嘴海港城(海洋中心及港威商場),部份地板顏色偏淺且反光,能看到穿裙女士的私密部位。The ONE每列扶手電梯底部都有反光鏡面,反射出上方樓層的使用者,只需處於同一地點,已可偷拍不同地點的顧客。朗豪坊四樓茶木台式休閒餐廳的座椅貼近玻璃圍欄,而圍欄沒任何防偷拍措施。

政府設施亦不能倖免,亞皆老街/旺角東站行人天橋近港鐵路軌的樓梯轉角位有極高風險,考察員當天發現穿短裙女士經過時能被清楚看到內褲,甚至毋須靠近圍欄已露出私密部位,樓梯底正是平日吸煙人士聚集地;新建的升降機閉路電視亦把使用者影像放得太大,市民若站近𨋢門位置,可能被閉路電視拍攝並放大胸口。

港鐵旺角站擔憂度第四高,站內扶手電梯及樓梯形成的半開放空間為偷拍者製造不少有高低差的位置,站內樓梯比其他車站較斜,有考察員見到不少女士在樓梯走光。

領展表示會研究報告建議,若發現有需要改善的地方,將迅速採取合適措施。 港鐵則指已在不同車站做了透明玻璃改善工作,包括加貼不透明貼紙,會繼續聆聽公眾意見,探討可行措施。