近年香港醫務委員會選舉競爭激烈，醫學界希望選出真正捍衞醫生水平，能代表大多數業界聲音的委員。32名委員中有24名委員是醫生，當中約一半屬非親建制，可惜也擋不住政府繞過醫委會，透過修改醫生註冊條例，制定另一套引入非本地培訓港人醫生的機制，架空醫委會。本身是醫委會委員的公共醫療醫生協會會長馬仲儀擔心，將來醫委會變成註冊工具，「新條例下醫生水平唔係醫委會定，係政府同另一個委員會定」，缺口一旦打開，醫生水平可能淪為政府與議員的政治交易。

一直以來，醫委會是釐定醫生專業水平的獨立法定組織，並需為醫生註冊及進行紀律聆訊。馬仲儀形容，醫委會規範她平日很多做人處事，因為一不小心，可能觸犯《醫生註冊條例》，影響前途。

但今次政府提出在醫委會之外，成立另一個委員會制定100間醫學院名單，醫委會代表只有主席一人。來自該100間醫學院的港人畢業生，獲醫管局聘用工作最少5年，便可免試申請註冊，「醫委會有咩理由唔畀佢註冊，他日只係蓋個印話OK，淪為一個註冊工具」，對醫委會帶來很大衝擊。

缺口一旦打開，就像打開潘朵拉盒子一樣，可能修例後半年，政府又再以未能聘請足夠醫生為由，再要求修例，「他日唔需要香港身份證，100間變200間，做5年變2年，其他好行政上嘅嘢，唔會再有我哋參與嘅討論」。

「李國章言論令人髮指」

兩年前才與政府周旋於豁免海外醫實習問題上，過去一年多前線醫護忙於抗疫，現時又要再面對特首林鄭月娥口中的「無硝煙的仗」，馬仲儀不諱言對政府的強詞奪理感疲倦，立法會由建制派把持，已經不存在討論空間，於早前與食衞局的會議上，局方對醫生的質疑未能即時回應，感到政府對條例仍有很多不確定，相信數個月後政府向立法會提交的草案，只會甩甩漏漏。

作為工會代表，馬仲儀認為需讓同業知道現實，「唔能夠逞強，要同同事講可以做嘅唔係咁多，盡做。同事有好多反抗情緒，無論老中青三代同事都好憤怒，有啲議員政客對本地醫生嘅評論有啲人身攻擊。」早前行會成員兼前中大醫學院院長李國章叫醫生不應自私，要有醫德的言論，令人髮指。對於醫委會主席劉允怡指醫委會只負責執行法例，無權制定法例感心痛。

英美均要求海外醫生考執業試

政府及立法會議員經常提出新加坡做例子，認為香港應仿效新加坡設立海外醫學院名單，豁免相關海外畢業生考試。事實上仍有很多國家，要求海外醫生考執業試，如美國要求海外畢業生若要在美國行醫，必須考USMLE美國醫學執業試，英國要求外國醫科畢業生考PLAB，即專業與語言評估試。內地CEPA下也要求本港醫科畢業生，先在港取得醫生註冊資格，再應考內地醫師資格試，及格才獲正式醫師資格。若只想短期執業則不需考試，但3年期滿後想延期便要重新申請。

現時醫管局、衞生署及兩間大學，可從海外聘請有限度註冊醫生。醫委會指過去3年，沒拒絕任何有限度註冊申請。18、19及20年分別有92人、125人及102人獲聘為有限度註冊醫生於上述三間機構工作，當中分別只有12、24及33人受聘於醫管局。

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