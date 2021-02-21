隨第四波疫情回落，部份表列處所於年初七（18日）重開，公共圍書館也於19日恢復服務。惟市民進入場地前，必須掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料。不少商戶因應市民關注私隱問題，提供手寫登記表格，又把收集箱上鎖，承諾如非必要不會取閱。惟康文署在收集個人資料時，卻先要查閱登記資料，稱以作核實。有市民批評做法變相侵犯私隱，「邊個授權咁做？又話有事先會查閱？」前立法會議員指「條例有無講場所人員核實時可以查閱資料吖？咁做係違反用途。」

連日來市民對擔心私隱保障問題呼聲不斷，政府亦特地多次強調「安心出行」無洩漏私隱的問題，但不少市民並不受落，維持以人手登記資料。近日市民更批評，在政府轄下處所出入，即使使用人手登記資料，都被侵犯私隱。

市民未能提供電話號碼 被拒入圖書館

康文署轄下表列處所，包括運動場及圖書館等，均有安排人手核實市民登記資料。職員在收到市民填寫登記表格後，會即場查閱，並致電「登記電話」以核實資料真偽。市民黃先生向《蘋果》投訴，指曾到中央圖書館，被查閱及核實資料時感到不舒服，認為個人私隱被侵犯。「當時佢睇我張資料，立刻打我手提電話確認號碼係咪正確」，表示職員查閱資料已不合理，致電時亦會額外留下電話號碼紀錄。又批評政府職員沒有權力事前查閱市民資料，「邊個授權咁做？又話有事先會查閱？明明有需要衞生署先會用嚟追蹤。」

另一市民亦投訴，因為未能提供有效電話號碼被拒入圖書館，批評當局做法無理。「冇電話係咪唔畀入圖書館？咁有啲老人家係咪又唔入得？」認為當局不應以此禁止市民進出政府場所。

前立法會議員林卓廷批評，政策原意是在出現疫情時，可以方便當局追蹤傳播鏈，但現時事先查閱資料做法不當。「而家假設全世界都講大話，就事先侵犯私隱，條例有無講場所人員核實時可以查閱資料吖？咁做係違反用途。」他又形容現時做法「嘥氣」，更會影響沒有電話長者使用設施的權利。

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