【武肺第四波】

【本報訊】日內開打的科興疫苗有效率只有50.65%，也未有足夠第三期臨床研究數據證明60歲或以上長者的保護效益。香港大學微生物學系臨床助理教授薛達指出，科興疫苗有效率較低，會拖低群體免疫，若想本港達到群體免疫，需要較多人接種德國BioNTech疫苗。另一港大教授高本恩亦認為，科興會拖低群體免疫，現時疫情受控，港人未必需要急於接種科興。

衞生署轄下聯合科學委員會主席之一的劉宇隆周五表示，疫苗接種覆蓋率須達全民人口六、七成才有望讓香港生活回復正常。但薛達表示，以武肺病毒傳染力一般一人可傳染2.5人推算，即使疫苗有效率達100%，也需約60%人口接種疫苗，才能產生群體免疫。當疫苗有效率減少，需要更多人接種疫苗才產生群體免疫。以簡單統計學及只接種一款疫苗推算，因科興疫苗有效率只有約50%，即使全港人口都接種科興，也不足以產生群體免疫。至於同樣即將可接種的德國BioNTech疫苗，有效率較高，有66%人接種已足夠產生群體免疫。

科興有效率僅約五成

現時政府安排港人同時接種科興及BioNTech 疫苗，科興有效率較BioNTech低，會拖低群體免疫力。要本港達到群體免疫，需較多人接種德國BioNTech 疫苗。至於本港最終需多少人接種疫苗才達到群體免疫，視乎接種兩款疫苗的人數比例。以兩款疫苗的平均有效率推算，整體而言要83%人口接種才產生群體免疫。

薛達表示，以色列開始大規模接種BioNTech疫苗後，確診個案大減，其real world effectiveness（真實世界有效率）與臨床研究有效率差不多，科興則未有相關數據。

放寬防疫需2/3人免疫

港大公共衞生學院教授高本恩也認為，因科興疫苗有效率較德國BioNTech低，會拖低群體免疫水平。以去年11月初第四波高峯期，病毒即時繁殖率達3推算，放寬所有或絕大部份社交距離措施，需最少67%群體免疫水平。本港訂購的750萬劑BioNTech疫苗，即使為50%人口接種，只產生45%群體免疫水平。理論上要餘下50%人口全部接種科興，產生25%群體免疫水平，加起上來全港才有足夠免疫水平。

他認為政府可訂購多些BioNTech或莫德納疫苗，「現時市民未必要急於接種科興疫苗，因疫情已受控，我們可以等所有BioNTech來港及接種」。