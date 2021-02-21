元朗7.21事件白衣人被控暴動案明日（22日）開審。曾被警方形容為「非常重要證人」、前年認人程序認出2名疑犯的民主黨中委莊榮輝，未獲安排上庭作證，最近一次認人手續亦未獲安排參與。事件中由原告變被告的民主黨副主席林卓廷批評，警方對涉及民主陣營人士案件以「雷霆萬鈞」態度處理，對白衫兇徒則「放軟手腳」。

警：證據充足 毋須上庭

前年7.21元朗站發生白衣人無差別襲擊市民事件。時任立法會議員的林卓廷及莊榮輝都有到場視察，事後曾協助警方調查。二人在涉及白衣人案件開審前夕一同召開記者會，指前年協助認出疑犯的莊榮輝，未獲邀出庭作證，當日亦在場的另一黨友冼卓嵐，則獲邀出庭作供，及再次參與認人手續，惟冼未能再認出疑犯。

記者會播出莊榮輝月初兩度致電警方查問因由的片段，在電話通話中警方解釋指莊榮輝所指的疑犯已認罪，證據充足，故未安排他上庭，又稱有其他證人證供與莊的口供有相同資料。莊質疑，疑犯或在庭上反口不認罪，警方則指，屆時律政司有可能再要求莊出庭作證。莊榮輝形容自己如同乞求出庭，質疑警方欲放生疑犯，對警隊處理案件的手法感到失望及痛心。

林卓廷：警查白衣人態度如軟腳蟹

曾任廉署調查主任的林卓廷亦指，自己三度認人並成功認出疑犯三次，又稱據他理解明日開審案中的首被告曾襲擊他，惟警方突然就7.21案件控告他暴動後，便再沒有與他接觸，他同被排除上庭及認人。他質疑向莊榮輝解釋的警員的說法貽笑大方，並有誤導成份，指控方提出檢控時已要提供證物證據檔案，讓辯方決定是否認罪，加上被告即使曾表示有意願認罪，亦可改變意願，故一般控方要在開審前提供所有證據，向一切所需證人發傳票，要求證人預留時間出庭，「要預佢哋（被告）隨時轉口」。

林直斥案件警方調查7.21白衫人的方式如同軟腳蟹，質疑與7.21恐襲當晚帶隊到南邊圍村搜查及其後調任新界北總區刑事總部警司游乃強負責調查7.21事件的重案組有關，直言依靠警方刑事調查，尋找7.21真相恐遙遙無期，質疑警方有企圖掩飾及包庇。

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