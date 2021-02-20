【《蘋果》放蛇】

【本報訊】疫情下，港人無法北上搵食，有內地團購平台趁機大搞「跨境外賣」生意，每日直送探魚、哥老官牛蛙等深圳「美食」來港，就連生牛肉和魚生亦任君選購。本報連日追蹤，揭發多款生熟食品混入中港運菜車掩人耳目，涉嫌走私運港，再分銷各區由市民提取。記者放蛇訂購一批食物，卻發現這些隔夜抵港的食物問題多多，其中冰鮮肉出水、士多啤梨近半爛透、魚生疑變壞等。有醫生警告，如食物製造或運送途中產生「耐熱毒素」，即使高溫烹煮一樣「殺唔死」，隨時食物中毒。

記者：郭美華 郭杏妤 趙媛媛 攝影：江子堯 莊建鑫

現時坊間至少有三個網上平台，透過微信內應用程式「快團團」，提供跨境團購服務，其中「優鮮匯」最受歡迎，以提供內地出名食府招牌菜直送到港而突圍，會員多達30,000人。

分四隊送貨 包括港九新界

平台提供的外賣包括肉蛋、火鍋、蔬菜水果等，售價8元至400多元人民幣。其中「外賣系列」網羅探魚、太二酸菜魚、哥老官牛蛙、潤園四季椰子雞等20多間網紅食肆，連冰鮮肉、鮮魚、新鮮水果，以及三文魚刺身、生牛肉都有。

該平台運作極具規模，送貨地點包括港全港，其中A隊主打將軍澳、西貢、高鐵總站、圓方一帶；B隊專攻九龍西、美孚及上水；C隊只送港島；D隊集中新界西、油尖旺、愉景灣及東涌。客人可用人民幣付款，買滿700元免費送貨，否則在指定地點取貨。送貨前一晚，群組會上載各取貨點及提貨時間。

記者試訂哥老官牛蛙、潤園四季椰子雞、三文魚刺身、士多啤梨和冰鮮豬肉，但取貨發現問題多多。因食物由客貨車送到提貨點，但客貨車沒冷藏櫃，熟食外賣、冰鮮肉等放在一起，全用「優鮮匯」膠袋包裝。司機稱所有貨物凌晨由內地運港，「半夜攞貨，經大陸車落嚟，我哋攞貨後食個早餐，差唔多時間咪開工囉」。

記者收貨後即場檢查，發現部份熟食雖有真空袋包裝並以冰袋保冷，惟冰塊已融化，冰鮮肉亦「出水」。食物包裝袋只有簡體字印刷的產品名稱、定單編號，卻無產地、製造日期和到期日，熟食亦沒註明成份及翻熱方法。

包裝破裂 無標生產日期

當中哥老官牛蛙由膠碗盛載五隻已烹熟牛蛙連麻辣湯汁，但記者收貨時碗蓋破裂，湯汁漏出凝固，問客服會否變質，對方卻稱：「不會有問題的！」至於所購的15粒士多啤梨亦有六粒爛透。

至於潤園四季椰子雞和三文魚刺身是生肉，記者曾問客服能否進港，對方只說：「連接（平台）裏面有的都可以買！」再問若被海關截獲，訂貨人要否負刑責，對方卻沒回覆。

另外三文魚包裝上寫有四天保質期，但盒上卻無生產日期，根本不知是否過期。農曆年間平台推出訂貨贈鴨掌，客服更指鴨掌是滷味可常溫吃，不需加熱，令人擔心安全。

這批包括生肉的跨境外賣隔夜送抵香港，至翌日收貨人才取貨，香港醫學會副會長鄭志文指，經內地進港的熟食外賣若非冷藏於4℃以下，或烹煮至70℃以上，容易滋生細菌，而未經加熱進食或引致食物中毒，甚至細菌入血。他續指，即使加熱亦未必安全，因食物長時間沒妥善保存「有啲細菌會分泌耐熱毒素留喺食物，用熱力係煲佢唔爛，食咗一樣食物中毒」。

據《食物安全條例》，任何經營食物進口/分銷業務者須向食環署長登記為食物進口商/食物分銷商。惟翻查食物進口商/食物分銷商登記名單，並沒該公司登記。記者向食環署查詢相關公司是否違規進口食物，署方沒正面回覆，僅籲市民應向可靠的網上商店購買食物，又指不少食品需特殊儲存和運輸，市民應留意網上購買食物的性質和潛在風險。