香港政治環境日益嚴峻，旅美中國民運人士日前發起「新黃雀行動」，救援流亡海外的香港抗爭者。發起行動的中國民主黨全國聯合總部負責人斥中共和港府赤裸裸的威脅和鎮壓港人，「作為受過香港人民恩惠的這些團體和人士是義不容辭的，我們有道義方面的責任」。

民運人士稱回報六四之恩

現居美國的中國民主黨全國聯合總部主席汪岷指，六四事件後香港民主派曾對中國民運人士有過很大幫助，幾十年後，港人面臨中共和港府威脅鎮壓，作為以前受過恩惠的人義不容辭。副主席鄭存柱則指，他們今年新春發起新黃雀行動，救助參加反送中運動在港被捕、起訴或將面臨審判的抗爭者。

鄭續稱，其中一名受助者為年僅19歲、名為「錘佬」的勇武派抗爭者，他親歷中大理大兩次衝突，由於沒BNO無法在英國久留，於是飛赴免簽入境的墨西哥再偷渡到美國，目前正申請美國合法居留身份及政治庇護。鄭指另有數名港人跟他們聯繫，望獲美國政府保護。汪岷補充，新黃雀行動援助方式包括營救、幫助和安頓，對象亦包括參加反送中運動而被中共迫害的大陸人士，行動目前面臨資金困難，須與各人道團體和機構合作籌集資金。

黃雀行動本為支聯會已故主席司徒華等民主派於1989至1997年間發起的營救行動，協助六四事件中遭中共通緝的異見人士經香港轉赴西方國家。吾爾開希、柴玲、封從德等學運領袖亦受助於黃雀行動，順利脫離中共魔爪。

自由亞洲電台