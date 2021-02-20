【本報訊】城大職員協會前主席謝永齡遭城大校委會提早終止合約，並單方面更改退休員工離職福利條件。自1987年起任職城大的謝永齡，擔任工會主席期間曾公開校長郭位的年薪及質疑大學確實學生人數，他直斥校方黑箱作業及歧視工會，計劃向勞工處及勞資審裁處投訴。

謝永齡擬向勞處投訴

謝永齡稱，他本來去年9月7日離職，校方6月尾突然通知他須該月30日離開，並要求他14天內搬離辦公室及宿舍。校方更剝奪退休福利，包括不發放「城意卡」，亦不准使用大學圖書館及停車場等。他批評校方行動欠缺理據，又沒上訴機制，形容是黑箱作業，明顯打壓工會。

去年3月27日城大發放「修訂享用長期服務/退休教職員離職福利資格的指引」中列明，大學可決定不提供或暫停個別教職員的離職福利。謝舉例說，若有退休教職員「從事或參與將會或可能會削弱大學形象或破壞大學學術聲譽、或令大學聲名受損的不負責行為」，可能被校方懲罰，惟他質疑「有損校譽」難以有客觀標準，任由管理層詮釋。

謝永齡表示，城大管理層或涉及違反防止歧視職工會法例，他將要求勞工處介入，甚至提出訴訟，亦會向勞資審裁處投訴，追討福利。職工盟主席吳敏兒認為，事件顯然因為謝是工會前主席的身份，退休福利是校方早前所應允，不應單方面修改。她認容事件非常惡劣，強烈譴責城大及要求立即回復謝的離職福利。

大學及專上院校工會聯盟理事余秋娥形容事件震驚大學界，謝永齡作為工會主席所言均為事實，質疑如何損害校譽。另一理事翁愛明相信並非個別事件，未來不同高等院校亦會繼續受打壓，白色恐佈仍存在。

城大回覆稱，校董會去年3月26日會議中確認大學為退休/長期服務教職員提供的額外福利，「任何額外福利並非理所當然」，亦與僱傭合約訂下條款完全無關及完全不受影響。校董會及大學各級管理層按既定機制和程序處理員工聘任、離職、退休等事宜，過程中皆有員工代表參與討論；又指校方尊重言論自由，但所有教職員工無論在職或退休，「應為不實言論、造謠生事負上道義及法律責任」。