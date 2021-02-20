乘電車，從後門上車、下車時穿過人群，來到前門付錢下車，大概很少人留意到階梯旁鑲着那個不太顯眼的銅牌上面寫着甚麼。其實，那是電車「香港製造」的標籤。

電車並不是一開始就香港製造，1904年的26輛初代電車，車身是英國製造再運至香港組裝，後來才漸漸將工序都移師到香港廠房。2000年出品的千禧電車，更是由設計到製作過程都由電車公司工程部負責。

說到「香港製造」，當然要提到香港的電車廠。現時的廠房分別在港島東西兩邊的屈地街與西灣河，但原來，第一代電車廠竟然座落銅鑼灣霎東街，即現在時代廣場的位置。直到1989年因應銅鑼灣的發展才遷走。車過留痕，大家經過摩利臣山道到堅拿道東一帶，仍能在馬路中心找到半截通往時代廣場方向的斷軌。

不止電車在進化，路段也有過無數修繕改良。橫越大半港島的電車路，在過去原來暗藏死亡彎角。1964年，從屈地街開往北角的136號電車，在太古廣場前身的金鐘兵房彎位出軌，撞到反方向另一輛電車後翻側，意外造成一死六十傷。相關路段在1973年進行了拉直工程，至75年12月完工，自此再無死亡彎角。

116年之間，電車外貌與路段轉變，沿途的風景也不斷變遷。香港製造的香港電車，一直陪伴香港人成長。

鳴謝：香港電車 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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