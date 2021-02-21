有中學以及幼稚園被指強迫教師檢測以換取復課，曾於「檢測是否復課條件」一事上彈出彈入的教育局局長楊潤雄今日（21日）出席電台節目時指，當局未見到充份理據要強制教師檢測，但就「鼓勵」他們為己為人要自願檢測，以提高校園安全度。楊又指暫時要繼續評估疫情是否有進一步改善，才會考慮恢復更多面授課堂。被問及今年的DSE會否再因疫情受阻，楊指當局已盡量縮短考試期及預先公佈取消中、英文口試，亦會讓學生回到所就讀的學校應考主科，令學生屆時有所照應，有信心考試能順利舉行。

暫未有全面復課時間表

楊潤雄在電台節目上否認有意強制教師檢測，稱當局只是「鼓勵」他們自願檢測。他續稱，若教師恒常接受病毒檢測，就可提高學校安全度，令政府更有信心讓學校開放。他又強調，政府是按風險評估來決定學校恢復活動的程度，至於何時全面復課，當局則暫時未有定案。

近日確診數字回落，但農曆新年假期或為疫情帶來隱憂，楊潤雄指疫情若有進一步改善，當局才會考慮恢復更多面授課堂。楊又被問到若學生不須做檢測會否造成「防疫矛盾」，他就指要求教師檢測並非要令校園零風險，但教職員屬於「高接觸群組」，故當局才認為檢測會對防疫有幫助。他亦透露，有承辦商獲辦學團體邀請提供檢測服務，當局正與衞生防護中心商討，考慮安排校工前往教育局分區辦事處領取文件或表格時，可以順道帶走樣本樽。

「通識科改革是視乎社會需要」

教育局的新高中課程簡介早前出爐，楊潤雄透露，當局正以問卷形式向各間中學進行諮詢，希望9月中開學時可推行各科的改動。當局大刀闊斧改革通識科，更擬合併今日香港至現代中國單元，改動惹來外界批評。楊今日繼續「解畫」，指改動是視乎社會需要，課程亦只是沿用舊有課程的題目。被問到課程內容會否包括中國改革開放前包括文革等歷史，他則不停遊花園，指初中的歷史課程亦有包含近代史，課程不會「報喜不報憂」，主要希望學生能從通識科認識中國於「發展迅速」的那段時期所經歷的問題和成就。

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