隨着科技進步，都市人機不離手，社交媒體的發展亦越趨成熟。根據「Digital Report 2021」香港版，近85%的港人有使用社交媒體的習慣，當中最常用的社交平台由YouTube登上冠軍寶座，第二為WhatsApp，而去年奪冠的Facebook下馬僅排第三。回想當初Facebook由初創公司越做越大，先後收購Instagram丶WhatsApp等社交軟件，一度大眾歡迎，到底Facebook為甚麼會失勢？
WhatsApp曾經「清泉」 堅稱不蒐集資料
當年今日，2014年2月21日，《蘋果日報》A1頭條報道，Facebook宣佈以天價190億美元（約1,482億港元）收購WhatsApp，當中有30億美元fb股份分派予全體55名員工，平均每人可獲發5,455萬美元（約4.3億港元）股份。當年據業內人士估計香港有超過400萬名活躍用戶，市場滲透率為全球第二高地區。
WhatsApp兩名創辦人庫姆（Jan Koum）和阿克頓（Brian Acton）都是低調資深IT人，都曾向Facebook求職被拒，可見是次的天價交易已令「走寶」的Facebook「萬倍奉還」。WhatsApp當年可謂「清泉」，堅持不賣廣告，純粹只讓用戶通訊和對話，也堅稱不會像其他社交網站蒐集資料。惜初心不再，早前WhatsApp公佈更改私隱條款一事引起極大爭議，導致港人「社交大移民」，紛紛轉會至Telegram丶Signal等安全性較高的通訊軟件，以減低個人資料外洩風險。當年fb創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）為何願花天價收購？即睇：蘋果寶庫 | WhatsApp千四億賣予fb員工每人分4.3億
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