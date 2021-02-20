近年香港醫務委員會選舉激烈，醫學界希望選出真正捍衞醫生水平，能代表大多數業界聲音的委員。32名委員中有24名委員是醫生，當中約一半支持民主公義，可惜也擋不過政府繞過醫委會，透過修改醫生註冊條例，制訂另一套引入非本地培訓港人醫生的機制，架空醫委會。

一直以來，醫委會是釐定醫生專業水平的獨立法定組織，並需為醫生註冊及進行紀律聆訊。本身是醫委會委員的公共醫療醫生協會會長馬仲儀形容，醫委會規範她平日很多做人處事，因為一不小心，可能觸犯醫生註冊條例，影響前途。但今次政府提出在醫委會之外，成立另一個委員會制訂100間醫學院名單，醫委會代表只有主席一人。

來自該100間醫學院的港人畢業生，獲醫管局聘用工作最少五年，便可免試申請註冊，「醫委會有咩理由唔畀佢註冊，他日只係蓋個印話OK，淪為一個註冊工具」，對醫委會帶來很大衝擊。

預視草案甩漏

缺口一旦打開，就像打開潘朵拉盒子一樣，可能修例後半年，政府又再以未能聘請足夠醫生為由，再要求修例，「他日唔需要香港身份證，100間變200間，做五年變兩年，其他行政上嘅嘢，唔會再有我哋參與嘅討論」。

兩年前才與政府周旋於豁免海外醫生實習問題上，過去一年多前線醫護忙於抗疫，現時又要再面對特首林鄭月娥口中的「無硝煙的仗」，馬仲儀不諱言對政府的強詞奪理感疲倦，立法會由建制派把持，已經不存在博弈，於早前與食衞局的會議上，局方對醫生的質疑未能即時回應，感到政府對條例仍有很多不確定，相信數個月後政府向立法會提交的草案，只會甩甩漏漏。