由內地科興生物研發、有效率僅50.6%的武漢肺炎疫苗開打在即，不少市民對該款疫苗仍抱有疑慮。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉提醒，雖然港府已「開綠燈」緊急應用，但科興疫苗是否適合兒童及青少年接種、對優先接種者的過敏反應為何、會否有未知的副作用等，仍待收集數據證實。港大將在接種中心開始運作後，邀請接種者參與多項研究。

梁卓偉表示，除了觀察科興疫苗的有效率，也要考慮其副作用及安全程度。科興上月總結600多萬名接種者經驗，平均每百萬人口僅1人有嚴重過敏反應；BioNTech則總結1,000多萬名接種者數據，每百萬人口約4.7人有嚴重過敏反應。他指，由於所有用藥均有風險，兩款疫苗事實上均已十分安全，「唔可能（風險）係零，任何疫苗、藥都唔可能係零。」

但他指，疫苗對本港擬定的5類優先群組人士的確實過敏反應或未知副作用仍然未完全清楚；小童、青少年是否適合接種，亦要進一步研究，港大醫學院已制定4至5個研究計劃，待社區接種計劃開始後，招募接種者參與追蹤研究。

未正面回應會否打科興疫苗

他又稱，也要前瞻各款武肺疫苗對英國、南非兩款主流「變種」病毒株的作用。暫時科興尚未在醫學期刊公開數據，BioNTech在期刊的數據則證實能對抗英國主流病毒株，對南非的病毒株則最多減60%抗體中和反應。雖然兩種病毒株未在香港社區傳播，但市民應參考相關資料後才作選擇。至於他自己會否接種科興疫苗，他沒正面回應，僅指會在港大營運的中心開始運作後，在該中心接種疫苗。

另外，梁卓偉表示，武肺病毒即時有效繁殖率最近連升4天，反映團年及拜年聚會增加了傳播風險之餘，也顯示飲食從業員踴躍參與檢測後，揪出了一些個案。但他擔心，年初七開始放寬社交限制措施的影響未完全浮現，即時有效繁殖率或會再上升，希望市民不要「報復式消費」。

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