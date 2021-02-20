【本報訊】被中聯辦、港澳辦及本地左報聯手炮轟的香港大律師公會主席夏博義指，從沒隱瞞自己屬英國自由民主黨黨員和曾擔任市議會議員的政治背景，表明不會辭任公會主席。對於左報主張以《社團條例》禁止公會運作，他直言這是「極權國家的行為」，又指公會正研究《國安法》條文，不排除向律政司提交意見。

無計劃退出英政黨

自夏博義於上月底當選為香港大律師公會主席，並表示希望可與港府探討有否機會修訂《國安法》後，港澳辦和中聯辦斥夏博義「自不量力、意欲何為」，《文匯報》和《大公報》接力不斷拿夏博義的英國自由民主黨黨員背景及曾出任牛津市議會議員大造文章。夏博義在專訪中稱，他參選公會主席時，公會知道他計劃辭任牛津市議員，「如果我辭任，他們（公會）看不到我的黨籍有任何問題。我亦確認會辭任，但不計劃退黨。」

夏博義解釋未有退黨是因為他對黨籍有感情，不過他也明言，「如果很多人要求我退黨，我可能會，但至今沒有人叫我退黨。我亦認為這不可能造成任何傷害，亦不可能影響我作為（公會）主席的獨立性。」

左報亦攻擊夏博義他早年在港創立人權監察，組織收取過「美國國家民主基金會」捐款。夏博義回應稱，他們從沒收過政府捐款，基金會亦從沒試圖干預人權監察，包括人權監察要做甚麼或如何運作。

對於左報主張以《社團條例》禁止公會運作，夏博義直言，「這聽起來是瘋狂的想法，這將會是極權國家的行為，基於揑造的原因，禁止一個專業團體運作」，他續說，「我不是分離主義者，我是高度自治的信徒，若有人指我支持（香港）獨立，這是謊言及無恥地曲解我的言論。」