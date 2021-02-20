林鄭政府不理醫療界強力反彈，預告強推非本地培訓港人醫生免試回港執業，似為引入內地醫生避過及格率超低的執業試鋪路，「免試」真能吸引高質素海外醫生回流？本港醫生執業又真的很困難？

記者：陳沛冰

於愛爾蘭醫科畢業的黃民政（Chris）及其弟弟選擇不同的路，免試吸引不到在愛爾蘭醫院精神科工作的Chris，因為不喜歡公院睇症的「速食文化」及制度僵化，相反他的弟弟一直有強烈的香港人身份認同感，在愛爾蘭未獲實習職位後，到新加坡執業四年，再返港「一剔過」通過執業試，正在公院實習從頭做起，「證明要返嚟執業唔會介意考試」。公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，方案其實很多大機會吸引在國內讀醫的港人子女，因為政府一直想香港與內地融合。

政府提出非本地培訓港人醫生在醫管局工作最少5年，換取不需考執業試便可獲註冊及私人執業，以解決醫管局醫生不足問題。正在受薪工作的Chris指，免試吸引力不大，而且醫管局的工作文化好似做工人般僵化，專科門診5分鐘一個症，馬房文化嚴重，與他現時可用一個半小時深入了解病人，又有指定時間做研究無法可比；醫管局最大好處是高薪，但也被香港高樓價高物價蠶食，令他感到「返香港要放棄嘅嘢太多」。

Chris會考後到英國升學，2008年入讀愛爾蘭皇家外科醫學院，2013年畢業，現時正在當地Galway University Hospital接受精神科專科培訓，兩年後獲專科資格。

已在當地執業約7年，他很享受每日工作及與病人溝通的寶貴時光，與新症病人可以用一個半小時，由小時候成長經歷、與家人關係，談到中學讀書考試，再嘗試了解病人正面對的問題，「精神科講求溝通，好多嘢hidden（隱藏）咗，佢唔會即刻話你聽佢唔開心咩原因，可能用咗20分鐘先find out（發現）到唔開心嘅原因」。

每周固定工作39小時，9時半開工，4時多收工；一周3日早上門診時段，每次最多10名病人。精神科有權決定是否接收病人入院，並非由急症室決定，故住院病人數目不太多，每周巡房2次，每次巡2至6名病人。在愛爾蘭非只埋頭臨床工作，精神科每周有一日research day，醫生不需做臨床工作，可專注研究，實際臨床工作日子只有4日。在愛爾蘭很多時為病人做一個決定，要與如社工、警方等不同部門多次開會研究，顧及病人不同需要，也令精神科服務及發展更健全。

Chris父母是醫管局退休護士，也有朋友在醫管局工作，令他了解公院工作文化，故對回醫管局執業有點卻步，「有中學同學喺香港做精神科，聽佢哋講所有嘢要好快靚正去諗，但係呢一科最唔可以用呢樣嘢去諗」，醫管局密集式工作，專科門診5分鐘一個症，還包括寫排版，「好似做工人，總之做返同一樣野，但就無咗意義」。

醫管局薪高糧準 缺生活質素

要數醫管局工作最大好處，相信是薪高糧準。Chris坦言在愛爾蘭行醫7年，薪酬只與香港有一、兩年年資的醫生相若，還要交45%薪俸稅。不過香港樓價貴，生活指數高，扣除要租屋買車後，生活質素隨時差過愛爾蘭。

在香港考取專科資格後，可升為副顧問醫生；愛爾蘭沒有副顧問醫生職位，Chris獲專科資格後，可直升為顧問醫生，建立自己團隊，「無理由我已經做consultant（顧問醫生），你叫我返香港做AC（副顧問醫生），no way！」從父母及朋友口中，他理解到醫管局行事官僚，架構臃腫，醫生少調動形成馬房文化，「你個work culture（工作文化）同我唔同，我踩入嚟你HA（醫管局），我就係一個新人，你點樣睇我呢？我都唔可以做返以前做嘅嘢，我有好多掣肘」。他說，除非要回港陪父母或將來太太是香港人想返香港，才會考慮返醫管局執業，否則免試註冊對他來說，只是多一個選擇，「唔會因為唔需要考試突然返去，因為要放棄嘅嘢太多」。

Chris選擇留在愛爾蘭，但在同一間愛爾蘭醫學院畢業的弟弟，正在醫管局做實習。因歐盟醫科畢業生可優先獲實習職位，而Chris的弟弟以國際學生身份畢業，當時未能在愛爾蘭找到實習職位，於是到新加坡做急症室及外科4年。

「佢sense of identity（身份認同）好重，覺得自己係香港人要返香港」，而且醫管局人工高，並可爭取外科專科培訓機會，故不介意返港考執業試，並一剔過及格，重新做實習生。Chris也有醫學院同班同學，因這份港人身份認同感，加上香港生活較多姿多彩，在愛爾蘭註冊後也返港再考執業試由頭做起，有人需考3、4次執業試才及格。

外來醫生執業試較本地醫科生深

Chris指，從來不介意考試，因為很多地方都要求非本地培訓醫生要考試，「考試係客觀方法去睇水平，唔反對考試，我同意，但考試內容同程度合唔合理？」在美國，當地畢業生與外來醫生是考同一份卷，同一條問題；但弟弟在港考執業試的經驗，令他覺得香港用於考核外來醫生的執業試內容，較考核本地醫科生深，由畢業生水平考到專科水平是無必要，「我係精神科專科，點解要考外科專科？無必要考點樣做呢個手術，只需要知係腸癌，其中可以做手術，手術有幾多種，但依家考埋手術點做」。要吸引更多非本地培訓港人醫生回港執業，他認為香港對海外醫生的執業試必須改革，令考試更公平、公開及具透明度；並要解決醫管局內部問題，否則單憑免試註冊無法吸引足夠醫生回流醫管局，「只係用嚟塞住人把口」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，現時有限度註冊制度已可聘請歐美醫科畢業生，與本地畢業生在醫管局同工同酬工作，甚至沒有限制畢業的醫學院，但成功招聘人數不多。以現時香港的形勢，要吸引已取得外國居留權及醫生資格的港人子女回港，面對將來可能要宣誓及放棄雙重國籍，機會很微。

她相信政府其實想吸納到內地讀醫的港人子女，「正正呢班人對佢哋嚟講，考試尤其困難，政府一直講緊大灣區，講緊融合，好明顯見到香港醫護有啲價值，同政府建制派嘅價值觀，尤其係反修例運動好唔一致；可能希望透過呢啲國內培訓嘅港人子女，能夠大量嚟公營機構，令公營機構易管啲」。

執業試除了有維持專業水平的價值外，也有政治價值，「有人認為香港要認受某啲國內資歷，但某啲專業大家行唔同機制，要避免大家政治期望上有衝突，應該以考試處理 」。不論是內地或歐美，醫學教育或專科執業模式都與香港不同，要確保所有外地返港醫生都有能力在私營市場面對不同病症，考試是最客觀的評核。

公院醫生：政府別有用心

多年來政府以醫管局醫生不足作幌子，不斷降低引入海外醫生的門檻；馬仲儀形容政府像財經節目評論員，「你吹捧呢隻股票就講佢嘅業績」。政府口說醫管局醫生不足，但沒實際數據計算醫生與病人比例；過去數年轉增聘人手，只是填補離職同事空缺或應付新開服務，而非就既有服務的工作量增加，如病房病床增加而加人手，「每每想推海外醫生，同我哋有爭執，就攞住呢啲數字（醫管局欠660名醫生）；但落返嚟又唔係攞住呢啲數字去提升服務，咁用心喺邊度呢？」

修例如無意外會在本屆立法會期通過，現時立法會只有建制派把持下，外界都認為醫學界及市民可以跟政府討論的空間不多。馬仲儀指，若政府設有醫管局每年必須聘請非本地培訓港人醫生的硬指標，必須對醫管局有額外撥款，否則在未來經濟差，資源不足下，隨時無法聘請所有本地畢業生；以及必須設有每年聘請相關醫生的人數上限，及對他們要求懂廣東話及英語。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！