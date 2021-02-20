看過一堆數據，到底港人應該點揀？薛達認為，三隻疫苗的有效率雖有明顯差異，但都在某程度上能預防病症。他指出，接種疫苗是個人選擇，公眾應看過資料後，再因應自己的生活、健康狀況、感染風險決定：無長期病的年輕人，接種BNT疫苗理應完全無問題。

有末期長期病患的長者或容易敏感的人士，應考慮較溫和的選擇；而高感染風險的醫護人員，或許需要有效率高的疫苗。

薛達認為，全民接種是這場世紀疫症的唯一出路，因單靠自然感染獲得群體免疫的代價太大，很多人會因此去世。研究顯示，即使出現過大爆發的社區，亦只得一至兩成人獲得免疫，遠遠未能群體免疫。

大爆發後仍無法群體免疫

「仲有乜方法得到群體免疫呢？得疫苗……我諗大家都同意疫情對社會影響好大，好多人冇嘢做、生意唔好，醫院系統瀕臨崩潰，唔知幾時有好大嘅爆發……第四波完咗，會唔會有第五波？一定會有。要脫離永恒循環，係要打針㗎喇，冇好啲嘅方法。」薛達指出，即使年輕人因武漢肺炎重症入院風險低，但他們無可避免地要經常外出工作，高感染風險，又會將病毒帶給家中的高危群組，因此亦應接種疫苗。

薛達預期，隨病毒在社區的時間越久，接種疫苗的比例越高，武漢肺炎會變得越來越似傷風、感冒，即使有變種，身體亦未至於完全無法應付，死亡率和對社會的影響會越來越小，「但會唔會疫苗完全消滅COVID-19喺地球？我就覺得冇可能喇。」