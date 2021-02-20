【本報訊】上水發生懷疑殺狗案，一頭雄性拉布拉多犬昨晨在古洞水塘玩耍，突遭冷血兇徒襲擊，頸部被利器劏開，拉布拉多負傷逃回家，狗主驚見愛犬氣弱游絲，頸部有一個18厘米長整齊傷口，連忙報警急送獸醫搶救，惜告不治，警方列殘酷對待動物案跟進，愛協及關注動物權益人士強烈譴責兇徒惡行。

現場在古洞南路田心村一間回收場，狗主姓陳（62歲）飼養了約十頭狗，其中遇害的是一頭8歲雄性黑色拉布拉多犬，該犬飼養多年，精靈活潑，狗主任由牠們村內活動，該頭拉布拉多凌晨疑前往水塘玩耍期間遇襲，頸部受傷血流如注，慌忙逃奔，礙於傷口太深，流血不止，回家路上遺下恐怖血路。

傷口整齊 長18厘米

昨晨7時許，陳準備餵狗，赫見該黑色拉布拉多奄奄一息，頸部大量流血，懷疑遭人用利器襲擊所致，於是報警。愛協督察趕抵現場，檢驗證實該犬頸部有一個18厘米長整齊且深的傷口，似被利器所傷，連忙送往愛協的獸醫診所救治，可是經過兩小時手術搶救後終告不治。從愛協提供的照片所見，慘死的拉布拉多頸部傷口又闊又深，整塊肉被削開，兇徒手法極之殘忍。

警方調查得知，陳平日把狗隻放養，其他狗隻一樣自出自入，令兇徒有機可乘，相信拉布拉多在水塘遇襲，負傷回家，曾在門前痛苦躺下，所以地上遺下大灘凝固血迹，至於兇徒動機及身份，仍待調查中，警方將案件列殘酷對待動物，交邊界警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

記者在場視察所見，門外血迹斑斑，怵目驚心，距離50米處仍有大灘血迹，附近居民不多，有多頭幼犬走來走去，回收場則沒有人應門。愛協關注事件，強烈譴責任何傷害動物的違法行為，並呼籲市民如有任何與案件有關資料及線索，聯絡愛協（27111000）或報警。

鄺俊宇：行為令人髮指

關注動物權益的民主黨前立法會議員鄺俊宇形容事件令人髮指，對有狗隻慘遭殺害感憤怒及心痛，認為社會不應容忍任何傷害動物的行為，並將去信警務處長要求緝兇，嚴肅處理虐待動物案件，還死去狗隻一個公道。他指社會不會容忍任何傷害動物的事件，並呼籲大眾若目睹有人傷害動物，一定要盡力阻力，不要視而不見，不要習以為常。