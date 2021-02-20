【本報訊】醫管局員工陣線連日設街站呼籲公眾杯葛「安心出行」應用程式，遭政府出聲明譴責後，員工陣線昨聯同賢學思政再在銅鑼灣擺街站，被警方派人全程錄影監控，並威脅會發限聚令告票。

登記身份證兼錄影

醫管局員工陣線昨聯同賢學思政在銅鑼灣設街站，向途人講解安心出行對自由及私隱影響。員工陣線副主席陳國誠指，街站未開始，警方已到場登記他及賢學思政代表的身份證。警員稱由於賢學思政過去言論，有需要全程錄影，並警告如人群聚集，會發限聚令告票，但最終無檢控。陳說日前陣線在旺角設街站後，即被醫管局及創科局發聲明譴責，他們繼續和政府唱反調，秋後算賬風險必增加，但「唔擔心得咁多」。

另外，香港中學生關注組聯盟昨與沙田區議員黃文萱在沙田第一城擺街站，反對國民教育及派發防疫物資，被十多名警員包圍，警告他們違限聚令，要求各人在半小時內「收檔」，但未幾第二批警員到場，向黃文萱等七人發告票。黃文萱助理聞曾反駁警方，指當時街站已分散開，兩人為一組，相隔1.5米，並無違反限聚令，但警方無理會。黃文萱表明不打算繳交罰款。警方稱，昨午約2時起有人在沙田銀城街與百得街交界聚集，疑違限聚令，作出口頭警告後無效，遂向一男六女，年齡介乎16至37歲， 發出定額罰款通知書。