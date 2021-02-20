【本報訊】港鐵中環站發生塌石屎意外，3號月台扶手電梯對開天花一幅一米乘半米的石屎，昨傍晚突然剝落，壓毀假天花後轟然塌下，捲起一陣煙霧，幸無擊中路過乘客，在場其他乘客嚇得目瞪口呆，拔足逃走。

現場在中環站3號月台扶手電梯對開，塌下的石屎約一米乘半米，讀者提供相片所見，意外時有十多人在場，一時間煙霧瀰漫，市民爭相躲避，十分狼狽。港鐵事後停用有關扶手電梯，乘客改用另一出口。港鐵發言人表示，初步檢查估計是有石屎剝落導致，工程人員正調查事故原因。事發於昨傍晚6時許，中環站大堂往A至C出口共三條扶手電梯，兩落一上，靠近左方是一條下落的電梯，其間天花一幅石屎塌下，由於石屎又大又重，假天花不堪負荷應聲壓毀，乘客驚慌走避，警方接報到場，發現石屎體積巨大，一塊假天花搖搖欲墜。

目擊者：嘭一聲煙霧捲起

乘客謝先生憶述，當時正在3號月台候車，其間聽到嘭一聲，天花一陣煙霧捲起，繼而傳出刺鼻氣味，乘客尖叫聲此起彼落，「好多人掩住鼻走，嗰陣大家都仲未知咩事，扶手梯上面啲人拿拿臨跑落嚟，無幾耐就見到舊石屎冧落嚟」。他又說，港鐵職員上前疏散扶手梯上的乘客離開，當時站內不算人多，否則後果堪憂，「好彩今（昨）日係星期六，如果唔係平時呢段時間好多人放工，後果可能不堪設想，有人受傷」。