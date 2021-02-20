特首林鄭月娥霸王硬上弓，強調在引入非本地培訓醫生上不會跪低， 修例勢在立法會通過，港產年輕醫生冼建文感到失望及沮喪，「好多呢一代醫生都有同感，無力感唔係呢一刻，𠵱家政府趁呢個機會，通過想過嘅法例，忽視業界聲音，會引起業界好大反應，做出錯嘅決定」。

冼建文正在公立醫院接受放射科專科培訓，已完成一半專科培訓，非最受影響一群，相信待修例通過及正式開始招聘非本地培訓醫生時，將畢業的醫科醫生或剛入醫學院的學生會首當其衝。

恐降醫療質素

本港醫科生已增至每年530個，但他指，專科培訓職位僧多粥少，有去年畢業正實習的醫生反映，今年公立醫院提供的專科培訓職位較去年少，若未來再加入海外醫生回流競爭培訓職位，只會分薄培訓資源，「好似外科專科培訓要做夠一定手術數量，多咗醫生受訓，病例分薄，會延長培訓時間，有冇咁多導師培訓？」 納稅人用了300萬資助每個醫科生讀醫，「畢業後無想有嘅專科培訓，值唔值得？係唔係應該善用香港資源，令醫科生有想有嘅專科培訓，先再諗海外醫生？」

當專科培訓受影響，或多或少會影響未來年輕人選科，「可能有人立志做心臟科專科醫生，𠵱家變咗好難入，或者培訓唔夠，不如做其他行業」。

政府一意孤行，犧牲醫療質素，令不少醫生感失望、沮喪，充斥無力感。與大多數香港人一樣，醫生的聲音經常被忽視，「講乜都冇用」，令很多醫生考慮移民，「唔係去到最差最失落都唔會移民，要適應新環境，冇人想，如果香港做得好地地，繼續服務香港人，點解要去一個新環境，希望政府諗清楚係唔係應該取消海外醫生執業考試」。