特首林鄭月娥霸王硬上弓，強調於引入非本地培訓醫生上不會跪低，修例勢在立法會通過。港產年輕醫生冼建文感到失望及沮喪，「好多呢一代醫生都有同感，無力感唔係呢一刻；而家政府趁呢個機會，通過想過嘅法例，而忽視業界聲音，會引起業界好大反響，做出錯嘅決定」。

冼建文正在公立醫院接受放射科專科培訓，已完成一半專科培訓，非最受影響一群；相信待修例通過及正式開始招聘非本地培訓醫生時，將畢業的醫科醫生或剛入醫學院的學生會首當其衝。

本港醫科生已增至每年530個，但他指，專科培訓職位僧多粥少，有去年畢業正實習的醫生反映，今年公立醫院提供的專科培訓職位較去年少，若未來再加入海外醫生回流競爭培訓職位，只會分薄培訓資源，「好似外科專科培訓要做夠一定手術數量，多咗醫生受訓，病例分薄，會延長培訓時間，又無咁多導師培訓」。納稅人用了300萬資助每個醫科生讀醫，「係唔係應該善用香港資源，令醫科生有想有嘅專科培訓，先再諗海外醫生？」

溝通問題易致醫療事故

他指，本港醫生與海外醫生混雜一起接受專科培訓，擔心會衍生更多問題，如內地學醫會結合使用中西藥，但香港西醫不能處方中藥，醫學教育背景不同，治療及用藥方案不同。海外醫生能否以流利廣東話與病人溝通很重要，「而家好多醫療事故都係溝通問題，如果廣東話唔好，好易有事故」。巡房寫排牌及與其他專職醫療人員溝通，一般用英文，若英文水平欠佳，難以合作。

當專科培訓受影響，或多或少會影響未來年輕人選科，「可能有人立志做心臟科專科醫生，而家變咗好難入，或者培訓唔夠，不如做其他行業」，不排除將來選擇醫科的尖子會減少，公院人手不足問題沒有解決，「專科醫生做5年可以出私家，人手問題唔會5年內可以解決」。

嘆政府一意孤行

政府中門大開容許海外醫生免試執業，但現時香港醫生到英美加澳甚至內地執業卻要考試，冼建文直言很諷刺，「香港醫生去外國執業反而要考試，講嚟講去係新加坡免試，唔係新加坡唔好，而係應該睇大圍國家點樣捍衞醫療水平」。

政府一意孤行，犧牲醫療質素，令不少醫生感失望、沮喪，充斥無力感。與大多數香港人一樣，醫生的聲音經常被忽視，「講咩都無用」，令很多醫生考慮移民，「唔係去到最差最失落都唔會移民，要適應新環境，無人想，如果香港做得好哋哋，繼續服務香港市民，點解要去一個新環境，希望政府諗清楚係唔係應該取消海外醫生執業考試」。

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