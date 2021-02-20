【本報訊】200多間中小學及幼稚園明日起恢復面授，學校可安排最多三分一學生回校。教育局長楊潤雄表示，約100間學校安排教職員定期檢測，申請全校恢復面授課。至於全港學校何時可全面復課，則視乎防疫措施放寬後疫情是否受控。

楊潤雄接受now新聞訪問時指，要密切觀察疫情發展，有否另外一些群組再現，才決定何時全面復課。下月全面復課是否樂觀？他指若疫情仍能受控，才有足夠條件進一步放寬更多其它社交距離措施，包括回校面授課堂。

教育局公佈逾200間學校遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校、其餘一半多為幼稚園。楊透露最少約100間學校安排教職員定期檢測，向教育局申請全校恢復面授課堂，當中以幼稚園為主。

學生避免校內除罩

家長須注意，最新復課不包括幼兒園N班。幼兒中心安排暫時不變，即三歲以下的幼兒仍可返回中心，但只有日間照顧服務，也不可涉及教學成份。至於中小學及幼稚園復課半天原則是避免午膳。學生應避免在校內除口罩，如須在校內午膳，校方可考慮將午膳時間分階段進行，而餐桌需安裝高於頭頂水平的隔板，學生應面向同一方向，及切勿共享食物或共用餐具。

另外，港府將國家安全教育納入初小至高中課程框架並滲入不同學科。曾經未能回答國安法罪行罰則的楊潤雄稱，課程無意以測考評估成效，而是重視價值觀教育，從小建立國家觀念。他指國安教育和所有價值觀教育一樣，都是透過課堂、課外活動互相緊扣，內化價值觀。