【本報訊】「以前一年都去幾次（深圳），同個女成日去食，𠵱家好掛住酸菜魚。」疫情下不少港人無法回深圳品嚐美食，有家住屯門的新移民主婦在親友介紹下，首次透過「優鮮匯」以308元人民幣，團購一份三至四人份量的酸菜魚，她直言價格比深圳門市「土豪版」的250元人民幣貴，但能回味家鄉味道也不會計較。對於平台有售的冰鮮肉，她卻擔心不新鮮，故不會選購：「都係即場食好啲！」

多人投訴變壞 退款了事

另一食客則直言對「優鮮匯」的運送和保存情況所知不多，她指運來的酸菜魚不是真空包裝，只有膠盒，但照食落肚，「朋友食過話好食，唔會變壞，整返熱係好食㗎！」不過記者查看平台留言，發現過去不少客人曾投訴食物變壞、變爛，「我的三包橙子幾乎都是爛的，吃起來都有酒味，發酵了」、「哈密瓜很難吃，有一股酒味，整個丟了」，客服最後退款了事。

網購食物發霉、變壞新聞屢見不鮮，早前就有人在淘寶買麵包，結果等了超過一星期才集運到港，一開箱竟發現所有麵包發霉；也有人淘寶買番薯，結果全部變爛，連包裝紙箱也破爛，與番薯融為一體。

有人對內地團購跨境外賣趨之若鶩，亦有不少港人對此卻步，何生何太聽到團購內地食物即耍手擰頭：「唔敢呀！好恐怖，尤其係海鮮，運落嚟都一兩日啦，都變（壞）晒啦！」另一巿民麥先生則認為，親眼挑選現貨相對可靠，疫情嚴重之時，寧在網上購買速遞快餐，亦不願團購內地食材。而巿民陸小姐就質疑內地直送食物到港的合法性，「唔知佢合唔合法，驚真係出事嘅話追究唔到！」