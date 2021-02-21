農曆新年期間，政府對各區花巿安排朝令夕改，「彈入又彈出」，令不少巿民湧至旺角花墟買年花。有調查發現，有八成花墟居民認為農曆新年期間，花墟店舖「霸街」的情況較去年同期嚴重，更有更九成受訪者認為政府未有盡力執法，打擊店舖的違法行為。有居民表示，「（花店）收兩張告票好過交租」。

貨物阻街情況嚴重 街坊批「報警無用」

當區區議員林兆彬早前以網上問卷，就有關旺角花墟貨物阻街問題訪問168名附近居民。調查發現，若以10級標示，農曆新年期間的阻街情況為10級，居民認為平日花店貨品的阻街情況亦平均達7.3級嚴重。花墟店舖阻街一直困擾居民；而且貨物阻街並不只限於難以出入區域，更造成衞生問題，擔心增加疫情風險。

調查亦發現，有88.7%受訪者認為政府根本沒有盡力執法，打擊花墟店舖的阻街問題。林兆彬指，花墟店舖貨物阻街情況嚴重，幾乎每日都會接到居民的投訴，指報警或向食環署投訴亦無用。

農曆新年放寬酌情權情況更嚴重

政府於16年起，設立花墟「舖前三呎」的酌情容許範圍，但調查結果顯示，沒有受訪居民認為花舖有嚴格遵守有關規定。林兆彬斥酌情容許範圍「完全失效，係無意義㗎」，指花店大多「3呎變30呎」，「你（執法人員）一走咗咯，佢咪搬番去30呎囉」。

他指，即使是在農曆新年前夕，政府將酌情範圍擴大至「舖前馬路車輛停泊黃影線區」，絕大部份花店明顯沒有遵守有關規定，貨物更是放到運動場道幼稚園外的馬路。

行人路平均每一平方米站3至4人

街坊柯先生指，今年花墟特別擠逼，花舖佔用三分之二的行人路擺花，僅餘二至三呎路面供行人使用。他透露，臨近年初一，人流更多，平均每一平方米範圍內有3至4人，只要「一個人停落嚟睇花，後面啲人就要停晒落嚟。」

他續指，太子道西、洗衣街向運動場方向情況最嚴重，行人經常會被逼行出馬路，但車輛佔用逾一半路面上落貨，「個身同車爭3吋咋。」怒轟政府執法不力，批評有關部門調派大量人手打擊酒吧營業，卻從未處理花墟阻街 ：「（警察）咪成日叫我上番行人路嘅」，怒指根本沒有行人路可以「行番上去」。

街坊陳先生則憂慮水渠道會變為「永久花墟」，指買花人士的車輛長期佔用街道，若有緊急事故將妨礙救援。

罰款「平均一年不足一萬」比交租更化算

在區議員跟進下，食環署與警方的聯合執法行動，終於由每月兩至三次，改為每星期兩至三次，林兆彬質問「（執法）少唔少咗啲呀」，他指客觀而言，有關部門需加強執法，特別是2019年間，花墟約110間花舖，僅被罰款百多萬，「平均一年不足一萬」，每個月不到一千元，即便當是交租，亦相當「抵」。

林兆彬指未來會向申訴專員公署投訴政府部門多年來行政失當，並將向政府再度提出，研究搬遷花墟方案，促請政府提出足夠誘因鼓勵花店搬遷。

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