學生組織「賢學思政」今午（21日）下午4時於旺角荷李活商業中心對開位置擺街站，呼籲市民杯葛「安心出行」。惟舉辦一小時後，多名警員上前阻止街站進行，警告其會引起市民聚集違反599G限聚令。及後街站現場播起「願榮光」歌聲，並有現場市民高叫「光時」口號，警員即高舉紫旗指現場人士涉嫌違反《國安法》，並截查組織召集人、發言人等共3人。

今午4時，學生組織「賢學思政」在旺角擺街站，並向市民派傳單，呼籲公眾杯葛「安心出行」。街站舉行約1小時，一架衝鋒車及一架「豬籠車」上近廿名警員落車。最初先有3名軍裝及1名便裝警員上前，翻閱街站枱上單張，又抄下筆記，「賢學思政」召集人王逸戰上前建議警員拿走單張，但警員又隨即離開。

白衣警開咪指在場有人違反《國安法》

王逸戰之後與在場市民一同呼叫口號，現場又響起《願榮光》歌聲。即再有近廿名警員上前，警告在場人士違反限聚令，叫市民離開。

與此同時，白衣警開咪指在場有人違反《國安法》，警員舉起紫旗配合，並即有警員拉起封鎖帶，將記者與3名組織成員分隔開，再截查3名成員包括召集人王逸戰及發言人等。截查超過20分鐘未完成，因有封鎖帶關係，商務印書館以及旁邊的「盾牌」口罩店都遭到圍封，口罩店落閘應對。

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