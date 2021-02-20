武漢肺炎疫情緩和，教育局要求學校全體教職員需定期接受檢測，才可申請全面復課。截止上周五共有200多所學校向教育局申請，當中約半數為幼稚園，另約一半為補習學校，本周一（22日）起全校恢復半天面授課堂。究竟教師定期檢測是否代表校園沒有播毒風險？復課在即，學校及家長應注意甚麼？

問：最新復課安排是否包括幼兒園N班？

答：不包括。幼兒中心安排暫時不變，即3歲以下的幼兒仍可返回中心，但只有日間照顧服務，也不可涉教學成份。

問：學生午膳有何安排？

答：教育局復課半天的原則是避免午膳。學生應避免在校內除下口罩，如須在校內午膳，校方可考慮將午膳時間分階段進行，而餐桌須安裝高於頭頂水平的隔板，學生應面向同一方向，切勿共享食物或共用餐具。

問：筲箕灣官中曾有學生確診，同校約130人需檢疫，如何界定「密切接觸者」？

答：沒有硬性準則界定「密切接觸者」，需衡量當時情況而評估風險。一般情況下，若有學生確診，同一班房內的其他學生均有佩戴口罩，未曾除口罩進食，將不會被列為密切接觸者；但若有多於一宗個案在同一空間發生，則視作「爆發」處理，其他學生或可當作密切接觸者。

問：若學生被界定為確診個案的「密切接觸者」或「密切接觸者」的同住成員，可否回校上課？

答：不可以，該學生須按衞生防護中心的指示接受檢疫或檢測，並要檢測結果呈陰性才能回校。

問：若有學生或職員返校期間，接獲通知其確診或初步確診，與該患者有密切接觸的學生或職員應如何處理？

答：等候衞生防護中心跟進期間，校方應先安排該名學生或職員與其他人士分隔，及立即消毒所有可能被污染的物品。

問：家長應為子女準備甚麼防疫物資？

答：家長應每天為子女準備至少3個口罩，用密實袋裝好或使用獨立包裝。復課前，家長應調整子女的作息時間，重整他們返學的心情。

問：全體教職員定期檢測是否代表安全？

答：沒有100%安全，校園內外亦存有感染風險，學生應時刻注意個人衞生及勤洗手，一旦不適應立即求醫。

問：學校有甚麼措施應付突發爆疫？

答：學校應制訂應變方案及預備足夠人手，應對學生突然發燒或嘔吐等突發事件，建議事前演習以避免混亂。學校也應時刻留意學生使用酒精搓手液時避免「誤食」，及協助或提醒學生正確的潔手方法。

問：學生或家長進出補習學校時是否需要掃瞄「安心出行」？

答：不用，政府並沒要求全面復課的補習社使用「安心出行」，一旦需要追蹤個案，補習社亦有學生出席紀錄。

資料來源：衞生防護中心、社會福利署、香港教育中心商會、幼兒教育人員協會、家庭醫生鄭志文及兒科專科醫生張傑

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