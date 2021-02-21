中國科興疫苗日前抵港，政府宣佈高危群組可於周五（26日）起開始接種，惟科興疫苗的整體有效率僅50.65%，又未有足夠第三期臨床研究數據證明60歲或以上長者的有效率，數據透明度極低，令不少市民產生抗拒。政務司司長張建宗今在網誌繼續力撐，形容「國產疫苗為港注入強心針」。食物及衛生局長陳肇始出席電台節目時指，她指看到坊間對打疫苗有疑慮，但就強調為了自己、家人，以至社會，認為疫苗「一定係打好過唔打嘅」、「早打好過遲打」，能令社會儘快有群體免疫，亦可為儘早恢復通關及其他經濟活動提供有利條件。

社會上不少人都擔心接種疫苗後會出現副作用，陳肇始指雖然知道有市民會對疫苗安全產生疑問，但疫苗已經過專家批核和經過當局批准使用，又指衞生署對今次疫苗接種亦有「特別機制」，透過數據及專家評估及偵測任何特別不良反應。她又指，十億的疫苗保障基金即將於下周五財委會審議撥款，希望基金能達到有備無患和令市民安心。至於特首林鄭月娥周二會聯同司局長率先打針，陳肇始指希望能為市民達到「示範作用」，提升大眾對疫苗的信心。至於政府這半年來先後硬推全民檢測、封廈封區強檢等，陳肇始就指當局不同的檢測政策合共找到「三分之一」的隱形患者，形容由政府「主動出擊」的強制檢測為重要手段。

張建宗：科興帶來及時雨

政務司司長張建宗今亦在網誌繼續為科興護航，形容「國產疫苗首批抵港為香港注入一劑強心針」，並為廣大市民帶來及時雨，標誌本港抗疫進入新里程；又稱政府會以科學實證為根據，按公開透明原則推行疫苗接種工作，逐步有序開展接種疫苗計劃，並持續監察疫苗使用。

張建宗表示，特區政府已動員公務員支援接種計劃，短短十日已接獲過千提名，回應令人鼓舞。本月初公務員事務局與相關部門及醫管局，已在其中一個社區疫苗接種中心就流程作演練。

張建宗指，政府會以科學為本，按公開、透明、正確、快速為原則，利用不同渠道讓市民在接種前充分掌握有關疫苗資訊，以釋除疑慮；對於坊間對疫苗的不實資訊，政府會立刻澄清和闢謠，以正視聽。他相信市民接種疫苗的意願和信心會逐漸增加，又強調越多市民接種，就能讓香港早日走出疫情陰霾。

據了解，社署已向安老院及殘疾人士院舍等發信，指院舍員工為優先接種疫苗組別，鼓勵他們為個人、家人及全港市民，注射疫苗，又提醒院舍可致電或者電郵預約社區疫苗接種中心集體接種。

安心出行下載數字累計233萬

張建宗又說，雖然近日疫情緩和、疫苗亦抵港，但提醒市民切勿鬆懈，要嚴格遵守政府的防疫措施，並不忘呼籲市民謹記用「安心出行」。而截至昨晚（20日），「安心出行」應用程式的累計下載數字已超過233萬，認為令人鼓舞。

鍾國斌籲提供誘因鼓勵市民接種疫苗

自由黨黨魁鍾國斌今日則於港台節目《給香港的信》表示，政府應就鼓勵巿民接種疫苗提供誘因，包括容許已接種疫苗的巿民，可在無須接受隔離和強制檢疫情況下旅行，認為這除能滿足巿民旅行慾望，亦可以刺激本地經濟。

他又認為，除屬優先組別的巿民外，特區政府亦可與中央政府商討，向一些渴望接種科興疫苗的巿民，提供自費接種疫苗的選項，包括讓有關人士可到內地接種疫苗，並在接種後獲豁免檢疫，「這將會加快接種疫苗過程，有助恢復經濟，並令我們的生活更早回復正常」。

鍾並稱，政府應向至今受疫情影響的業界，提供第一輪防疫抗疫基金援助，否則政府過去耗資3,000億元的紓援措施將前功盡廢，很多工人都會因公司倒閉即時失業。他又指，該黨建議政府在有必要時，動用外匯基金高達8,000億元的投資回報累計盈餘中的120億元，去支援企業、保就業和刺激經濟，認為有關做法不會加重財赤，亦不會影響香港的貨幣和金融穩定。

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