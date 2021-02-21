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疫苗接種︱港醫院藥劑師學會：不可逼人打針

1小時前
疫苗接種計劃展開在即，香港醫院藥劑師學會和香港疫苗及旅遊醫學會舉行聯合記者會分享經驗。本報記者攝

香港武漢肺炎疫苗接種計劃即將展開，政府分別向中國復星代理的德國BioNTech（BNT）、中國科興及英國牛津／阿斯利康3個廠商，各採購750萬劑武肺疫苗，但暫時僅BNT和科興獲政府批准緊急使用。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，要強制巿民接受注射並不可行，又指部份人士亦不宜注射。

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香港醫院藥劑師學會和香港疫苗及旅遊醫學會舉行聯合記者會，2名在英國有參與接種疫苗計劃的藥劑師透過視像會議分享前線經驗。英國由去年12月起開始為巿民接種由輝瑞代理的BioNTech疫苗和牛津大學／阿斯利康疫苗，至2月19日，英國已有1,700萬名巿民已接種第一劑疫苗，亦有64萬人已接種第二劑疫苗，其中在安老院的接種率已高達9成多。

在當地安老院協助接種疫苗的英國皇家醫學院專家顧問梁家偉稱，英國先安排80歲以上人士和安老院舍員工優先接種，至今已有部份50歲以上人士開始接種疫苗。他稱，在前線觀察，接種人士一般只會對疫苗產生輕微反應，嚴重過敏反應屬零。雖然部份疫苗的有效率只有60至70%，但其可大大減少巿民受嚴重感染的機會。英國亦推出「黃卡計劃」，巿民如接種後有不良反應要向政府報告，而英國截至1月24日已接種輝瑞疫苗的700萬人士中，有2.2萬人對疫苗有不同反應，包括手臂麻痺、頭痛、微燒等。

香港疫苗及旅遊醫學會稱，不少人接受疫苗接種後，出現部份反應屬正常，如針口有紅、腫、痛，有微燒，接種後數日會感到疲倦，但若巿民有高燒或持續發燒，即體溫達39°C或以上並持續48小時不退；出現口、眼和面腫脹、針口位置持續痕癢等嚴重過敏則需盡快求醫，而若接種人士在打針後感到暈眩，亦屬嚴重反應。該會建議若出現此情況，應即時協助該人士垂下頭到膝頭位置，或若該人士平躺在地上、腳部提高，有需要時應立刻接受腎上腺素注射和召喚救護車。

認港打科興 難與英比較

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，從英國例子可見，7成的過敏反應會在打針後15分鐘內出現，故香港設30分鐘時間供接種人士休息已足夠，而針口少許痕癢和紅腫屬正常反應，故建議接種人士若出現微燒，不用立即求診。

不過，被問到英國接種的疫苗與香港接種的疫苗不同，是否難以完全比較，崔俊明承認，兩者情況不能完全類比，英國的確沒有提供中國製的科興疫苗，而且接受注射的種族亦不同，故不能完全借鏡，但科興在巴西和土耳其等亦有注射，亦可作借鏡。

崔又認為，要強制巿民接受注射並不可行，又指部份人士亦不宜注射，包括正發燒、患有慢性疾病而仍處於活躍期人士，和85歲以上長者亦不宜注射。但崔呼籲其他長者和一般巿民應盡快接種，以達至群體免疫，亦毋須擔心有長期副作用。

該會又建議，本港應參考英國做法，長遠將疫苗接種服務擴展到社區藥劑師；建立「好人法」，為已受培訓的合資格人士再嚴重過敏反應下，可為患者進行緊急援助等。

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