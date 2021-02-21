香港武漢肺炎疫苗接種計劃即將展開，政府分別向中國復星代理的德國BioNTech（BNT）、中國科興及英國牛津／阿斯利康3個廠商，各採購750萬劑武肺疫苗，但暫時僅BNT和科興獲政府批准緊急使用。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，要強制巿民接受注射並不可行，又指部份人士亦不宜注射。

香港醫院藥劑師學會和香港疫苗及旅遊醫學會舉行聯合記者會，2名在英國有參與接種疫苗計劃的藥劑師透過視像會議分享前線經驗。英國由去年12月起開始為巿民接種由輝瑞代理的BioNTech疫苗和牛津大學／阿斯利康疫苗，至2月19日，英國已有1,700萬名巿民已接種第一劑疫苗，亦有64萬人已接種第二劑疫苗，其中在安老院的接種率已高達9成多。

在當地安老院協助接種疫苗的英國皇家醫學院專家顧問梁家偉稱，英國先安排80歲以上人士和安老院舍員工優先接種，至今已有部份50歲以上人士開始接種疫苗。他稱，在前線觀察，接種人士一般只會對疫苗產生輕微反應，嚴重過敏反應屬零。雖然部份疫苗的有效率只有60至70%，但其可大大減少巿民受嚴重感染的機會。英國亦推出「黃卡計劃」，巿民如接種後有不良反應要向政府報告，而英國截至1月24日已接種輝瑞疫苗的700萬人士中，有2.2萬人對疫苗有不同反應，包括手臂麻痺、頭痛、微燒等。

香港疫苗及旅遊醫學會稱，不少人接受疫苗接種後，出現部份反應屬正常，如針口有紅、腫、痛，有微燒，接種後數日會感到疲倦，但若巿民有高燒或持續發燒，即體溫達39°C或以上並持續48小時不退；出現口、眼和面腫脹、針口位置持續痕癢等嚴重過敏則需盡快求醫，而若接種人士在打針後感到暈眩，亦屬嚴重反應。該會建議若出現此情況，應即時協助該人士垂下頭到膝頭位置，或若該人士平躺在地上、腳部提高，有需要時應立刻接受腎上腺素注射和召喚救護車。

認港打科興 難與英比較

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，從英國例子可見，7成的過敏反應會在打針後15分鐘內出現，故香港設30分鐘時間供接種人士休息已足夠，而針口少許痕癢和紅腫屬正常反應，故建議接種人士若出現微燒，不用立即求診。

不過，被問到英國接種的疫苗與香港接種的疫苗不同，是否難以完全比較，崔俊明承認，兩者情況不能完全類比，英國的確沒有提供中國製的科興疫苗，而且接受注射的種族亦不同，故不能完全借鏡，但科興在巴西和土耳其等亦有注射，亦可作借鏡。

崔又認為，要強制巿民接受注射並不可行，又指部份人士亦不宜注射，包括正發燒、患有慢性疾病而仍處於活躍期人士，和85歲以上長者亦不宜注射。但崔呼籲其他長者和一般巿民應盡快接種，以達至群體免疫，亦毋須擔心有長期副作用。

該會又建議，本港應參考英國做法，長遠將疫苗接種服務擴展到社區藥劑師；建立「好人法」，為已受培訓的合資格人士再嚴重過敏反應下，可為患者進行緊急援助等。

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