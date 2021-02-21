宣誓風波下各部門陸續有大量公務員離職，繼社會福利署、衞生署及消防處後，離職潮也殺入房屋署。按房署最新數據顯示，今年1月已有7名公務員離職，屬去年全年離職人數約八分一，較去年同期更多出逾兩倍。工會指，部份公務員辭職需3個月通知期，相信至今年3、4月才能反映到實際離職數字，據他所知，房署近月確多了員工遞信，專業職系尤其嚴重。

記者 鍾雅宜

公務員事務局今年1月要求公務員簽署聲明，宣誓效忠特區及擁護《基本法》，限期本月18日起陸續屆滿，早前有報道指多個專業職系，如工程師、社工及醫護均出現「離職潮」。消息透露，房屋署亦爆逃亡潮，當中工程師的辭職情況甚為嚴重。

房署今年1月7人離職 約為去年總數八分一

《蘋果》向房屋署查詢今年1月的整體及工程師離職人數，署方指今年1月共有35名公務員離職，當中辭職的有7人，退休及其他原因離職則各有27人及1人。對比去年1月僅得2人離職，單月比較增幅逾兩倍；而2018、19及20年全年則分別有35、44及55人離職，按比例計算，即去年平均每月有4.6人請辭，而今年1月已有7人離職，是去年全年近八分一。不過，此數目只按離職生效日期計算，即若1月或本月提出辭職人數則未計算在內。

就房屋署工程師離職人數，包括屋宇裝備工程師、土木工程師、土力工程師及結構工程師，房署指今年1月有1人請辭，對比2018、19及20年全年則分別有2、3及3人辭職。

專業職系離職情況嚴重 梁籌庭：出面較易搵食

梁籌庭稱，早前每日均接獲至少數十名會員致電查詢有關離職事宜，即使近一星期，每日仍接獲10多宗查詢。據他了解，房屋署確有不少人請辭，當中工程師等專業職系的離職情況較嚴重。

就房署資料顯示，今年1月僅1名工程師離職，梁稱：「如果講辭職，一定唔止呢個數，我聽到都更多」，他稱工程師等職系一般需3個月的離職通知期，故要到3、4月才能反映到實際辭職情況，「呢類工種喺出面都比較容易搵食，所以特別多人走」，他直言對此感到可惜，「辛辛苦苦培養咗個人才出來，即使請番都要時間培訓。」

據了解，由於公務員宣誓事宜已醞釀多時，部份公務員選擇在政府發出宣誓聲明前遞信，以確保不會在政府內部留下拒絕簽署聲明的紀錄。梁亦承認，若部份公務員負擔不大，已在較早前提出請辭，確保在遞交聲明的限期前已離任。

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