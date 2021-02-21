本港的最新失業率升至7%，創17年新高。對於社會有意見要求政府設立失業援助金，勞工及福利局長羅致光今再反駁稱，疫情終點仍未在望，對失業率能否在3年內降至低於5%不敢樂觀。若設立臨時失業援助項目，須考慮是否可以「臨時」，因任何「臨時」項目都是一衆政黨及社會壓力團體爭取「恆常化」的目標；並質疑「一個月入數百萬元的人失業，是否都可領取失業援助／保險呢？」

羅致光指分析最新3個月的平均失業率，其實可得出1月份的失業率沒有惡化跡象，甚至是有回穩的可能，但預期下月公佈的3個月平均失業率有機會破7%。

對於社會不少聲音都要求政府設「臨時」失業援助制度，羅致光以2008年金融海嘯和2003年的沙士為例，指金融海嘯對本港整體影響較為短暫，但失業率仍要在2017年才回落到3%水平；至於2003年爆發的沙士後雖然持續了4個月，但失業率則到2006年第二季才回落到低於5%水平。

「要請2000人處理20宗萬申請」

因此，羅致光質疑成立臨時失業援助制度或基金措施是否真的「臨時」，政府有責任考慮長期融資及多項問題，「若要提供失業援助或保險，是否一個人只工作了一個月，失業便可以領取保險或援助呢？若一個月不可以，要多久呢？」

他續說，推行措施時有說不完的其他考慮，例如一個月入數百萬元的人失業，是否都可領取失業援助／保險呢？當僱主解僱僱員，僱員領取數月保險／援助後，僱主又請回這位僱員，政府應否進行調查有否濫用？但羅認為，「要負責考慮這些問題的是政府，不是倡議人」；並指若推行將要短時間內處理20多萬宗申請，及監管申請者是否有找工作，變相要請2,000多人，及租不少於6,000平方米的寫字樓。

羅致光又澄清，從來沒有說過，成立「臨時」失業援助與取消強積金「對沖」有任何關係，只稱研究成立失業保險制度，便要暫停有關取消「對沖」的立法及其他準備工作。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！