政府強推「安心出行」惹監控嫌疑之際，市建局則自行開發「健康碼」應用程式，並要求50名員工安裝最新的2.0版本，除較舊版提升出行記錄準確度，更「學足」中國「健康碼」增設綠、黃、紅三色「健康風險提示功能」，如員工在疫廈逗留8分鐘，綠碼會轉黃碼，員工須向上級報告具體位置，確定非確診地點後，管理層才會解除黃碼。市建局行政總監韋志成指，將探究在3.0版本，加入藍牙定位技術。

市建局行政總監韋志成今發表網誌，指市建局自行研發的感染風險提示程式「健康碼」，繼去年10月啟動旺角山東街／地士道街重建項目，進行凍結人口調查中應用後，本月中已推出「健康碼2.0」版本。他指，舊版「健康碼」未能準確記錄室內位置，並只顯示員工沒有進入有感染風險大廈的紀錄，也沒有檢視過往行程紀錄的功能。

進入疫廈20米範圍8分鐘會轉「黃碼」

而2.0版本則加入掃瞄「安心出行」場地二維碼的功能，同事可透過「健康碼」程式就能同時偵測定位、記錄進出場所的資料及接收風險提示等。2.0版更直接與衞生防護中心的確診個案大廈資料庫連結，以互動地圖標示所有疫廈的位置及其200米直徑的範圍。程式內疫廈名單會根據衞生防護中心每天的最新公布自動更新。

他續指，新版更加入「綠、黃、紅」三色健康風險提示功能。若員工未曾進入和逗留在有感染風險的地方，並透過程式申報其陰性的檢測結果，程式會作出「綠碼」標示。但當程式偵測到員工進入疫廈的20米直徑範圍，便會發出第一次感染風險提示。

不過，如員工逗留在該疫廈範圍的時間達到8分鐘，程式會發出第二次提示，並將風險級別轉為「黃碼」，警告感染風險。有關同事需向上級報告逗留在疫廈範圍的具體位置及原因，在確定並非處於曾出現確診個案的地點後，管理層才會將「黃碼」解除。惟未有解釋為何逗留8分鐘就要轉為「黃碼」的科學理據。

負責調查收地員工先安裝 須佩戴智能手環

他稱，若同事確診可透過程式作申報，風險級別將調升至最高的「紅碼」，程式會自動通報其所屬部門的主管，從而採取相應控疫措施。市建局已要求約50名負責調查的員工，率先安裝2.0版，程式將在收地調查前14天開始運作，要配合佩戴連接程式的智能手環，預早提示員工在調查前後，避免進入有感染風險的建築物。

他指，2.0版也加入「個人備忘功能」，可供員工查閱和保存每次行程曾接觸的人、到訪目的及活動內容等詳細資料，還能免解鎖就啟動程式。他又說，2.0版加強私隱保障，所有定位紀錄由以往需傳送及儲存在市建局的加密數據資料庫，改為儲存在員工個人手機，減低員工對私隱外洩的擔憂。

他表示，2.0版會先在規模較細的收地調查中使用，市建局將開展更大規模、動用約300名調查人員進行凍結人口調查的重建項目，相信2.0版的應用可為市建局在疫情下維持重建步伐。

他指，政府、市建局及業界等應一致推動抗疫追蹤程式的普及，並留意到創科局正研究利用藍牙定位，為「安心出行」加入自動掃瞄功能，想法與他不謀而合，已要求市建局的研發團隊，探究「健康碼」加入藍牙定位技術，期望可在3.0版應用，並樂意與局方分享成果。

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