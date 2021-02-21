今年是支聯會創會主席司徒華先生逝世10周年，支聯會元旦日在網上舉行「司徒華先生逝世10周年」專題展後，至今已有超過5,800人瀏覽該網站，支聯會核心成員今午在「六四紀念館」宣佈，隨着疫情放緩，會在本月23日（周二）復館，邀請市民預約參觀華叔實體專題展，期望在香港風雨飄搖之際，參觀者能從專題展中鑑古知今、反思前路。

有關專題展將首次展出華叔的手稿，亦會展示華叔在維園寫揮春時的文房四寶；為答謝到場參觀的巿民，該會亦會送上印有華叔墨寶的茶包。支聯會早前則售出近百張華叔墨寶揮春，籌得4,900元。

支聯會主席李卓人指，華叔每逢農曆新年，都會透過寫揮春為港人送上祝福，「相信今年最多人想佢寫嘅揮春，一定係『好人一世平安』」，而華叔生前說過民主路上「成功不必我在，功成其中有我」，當中的豁達心態十分值得當下的香港人參考，「咁樣我哋可能會沉實啲，去面對我哋嘅未來」。

支聯會秘書何俊仁指，華叔生前一直未有低估爭取民主的困難，一直堅持「不倒退、不撤退」，因為知道對手是專制極權的中國共產黨，為達到政治目的可以不擇手段。

李卓人籲市民以月捐方式支持支聯會

問到會否擔心政府繼封殺該會維園年宵攤檔後，再次打壓展覽時，李卓人表示，政府現時的政治紅線難以預測，該會將以「無畏無懼」的態度面對，呼籲巿民盡早把握機會到場觀展。他又指，若然今年六四集會遭政府封殺，該會將難以如常籌募未來一年的營運經費，呼籲巿民以月捐方式支持該會。何俊仁則強調，華叔多年來堅持在維園舉行集會悼念六四，而在當今香港，港人已經清楚看到集會絕非「行禮如儀」，強調「喺最艱難嘅時候，我哋支聯會會堅持下去，為香港、整個中國民主嘅運動，呢個我哋絕對唔會放棄」。

支聯會常委、「六四紀念館」管理委員會主席麥海華指，「六四紀念館」稍後將會再推出評價「中共建黨100周年」的展覽；另一常委盧偉明稱，平反六四是香港人30多年來的願望，希望能夠盡快實現。

「司徒華先生逝世10周年」專題展

展期：2021年2月23日至3月31日

開放時間：星期二至星期日，中午12時至下午6時

地址：旺角道11至13號藝旺商業大廈10字樓

預約方法：

●網上：http://bit.ly/64exhibit

●Signal：6797 8841

●電話／WhatsApp：2459 6489

●電郵：64museum@alliance.org.hk

資料來源：支聯會

十大策展重點

1. 專題展板

2. 10本［有聲書｜親子伴讀］：《潤物無聲——華叔精選文章聲影檔案》

3. 10篇華叔手稿

4. 華叔實物展

5. 10幅漫畫看華叔

6. 10本書看華叔

7. 10個華叔專訪／特輯

8. 華叔10大語錄

9. 尋找華叔密碼

10. 司徒華紀念網站

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