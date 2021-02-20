衞生防護中心轄下聯席科學委員會，周五（19日）經過4多個小時開會後，決定可用科興疫苗為60歲或以上長者接種，備受外界質疑。有知情人士指，會上有委員對科興數據不足提出疑問，認為沒有足夠證據證明其效用，擔心大批接種後有效率更差；不過也有委員認為科興是做研究做得差，大批接種後相信會有足夠數據證明其效用。

委員衡量建議或不建議長者接種科興兩個情景，認為始終有一批長者想接種科興；若無選擇，這些人可能選擇不接種疫苗，影響整體接種率；加上市民有得揀，故最終作出建議。而在新聞稿上，則以清晰字眼表明科興數據不足等，令所有委員會都「啃得落」。

憂部份長者只肯接種科興

有知情人士指，會上有委員關注科興數據不足，尤其是針對長者第三期研究數據不足，質疑是否應建議長者接種科興；不過也有委員認為，雖然第三期數據不足，認為科興第一、二期臨床研究數據顯示長者免疫反應好，是第三期研究做得差，若大批接種後有更多數據，相信最終有效率會有改善。

會議上，委員就建議或不建議長者接種科興兩個情景作討論，有委員認為非一定要建議長者接種，因18至59歲人仍可接種；也討論接種有效率只是一半半的科興，對整個社會的成效；及衡量因有批長者想接種科興，若長者不能接種科興，他們可能乾脆不接種任何疫苗，影響整體接種率。

知情人士：底線是市民有得揀

考慮到控制疫情、市民有多一個選擇、疫苗分散投資，及預料未來約半年社交距離措施未必會大幅放寬下，即使科興較「抆水」，最終委員會仍建議科興可用於為長者接種。知情人士指，「好難所有嘢科學化去考慮」，而底線是「市民有得揀」。

該知情人士又指，周五（19日）發出的新聞稿，與之前委員會討論德國BioNtech及阿斯利康疫苗優先接種群組很不同。19日發出的新聞稿「有層次地」表達委員會的決定，包括是基於第一、二期研究長者免疫反應，強調第三期研究長者數據不足，「已經講得好清楚俾市民聽，科興嘅數據係點，如果要同BioNtech比，好明顯」。會議上不少委員表達對科興的意見，「新聞稿咁寫令大家都啃得落」。

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