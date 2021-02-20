大年初一已食滯，打後日子就滯上加滯，雪櫃仍常滿，食下傷身，扔掉折福。都巿人每天都食得像過節，真節日時，就更不得了，坐月就更不得之了。

近年坐月餐單，每每看見都令人側目，除了名貴，還很傷身。

飲食可進補，但不是亂大補，更與名貴無關，也不是越多越好，大量廣告宣傳的東西，買前先想多幾天！

近年，大家已開始明白，瘀血未袪，不可大補，但就忽略了，瘀血袪，亂補亦傷身傷胃。

產後問胃口如何，觀察脾胃恢復程度，但都巿人就加上觀察，食滯受傷程度。

若時間許可，會提病人，把陪月餐單給我看看，再打交叉，通常劃去七成食物。

香港人本身虛、寒、濕多，坐月頭一周，我會建議產婦盡量避開海鮮或水中物，如章魚，花膠，螺頭、海參，以免傷脾胃入骨節，成為風濕、濕疹、長期疲勞……的宿根！

休息不足，急躁易虛火，那些多數吸收不到的大補物、塵茸、烏雞、滴雞精、肉汁、羊肉……可免則免，以免精神一兩天，就發熱太過，爛面濕疹乳線炎……

那應該吃甚麼？普通飲食，把太寒涼，如青白蘿蔔紅菜頭菜乾，濃味醬汁，如魚露蠔油雞精等袪除就可。真想食補品，一至兩天一餐就足夠，不需要一天三餐或四餐補品。

炒米茶、豬腳薑、雞酒

通常吩咐病人只要飲煲過的溫水就可（香港不是井水或地下水，不太涼），真的有很多時間才在首幾天，飲代茶，過了一週，身體無大礙，不飲也可。若飲炒米茶，至腹脹，飲食變少，就應該停。

在惡露排清後，又無食多餘補品的情況下，若真的很想食豬腳薑，一至兩次可，但不能多。

雞酒——雖然不需，正常幾件未有不可，但一次煮兩三隻雞就太過份！食不下就浪費，食下有誰不滯！真是犯殃自受，子母俱損。

追奶重要，但不可食滯，湊小孩已經辛苦，再加上食滯的不適和水腫就更是百上加斤。民間食譜的上奶能力非常足，但質量很多都有問題，經常食到媽媽燥熱BB起濕疹起過敏，今次主題是坐月，有機會的話才再寫一篇開奶的文章。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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