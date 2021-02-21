全港逾1,400家酒吧因政府禁令遭停業3個月。業界今再促請當局，要求與食肆等多類場所看齊，立即准許所有酒吧重開，並要求向每家酒吧賠償50萬元，彌補今輪停業而白蝕的租金及受影響員工。酒吧業協會指，至今近15%、約210家酒吧已告結業，料逾萬名從業員生計受影響，更估計行業損失逾億元。

逾30名酒吧東主及員工今召開記者會，向當局長時間針對娛樂業要求停業，表達不滿。有出席的酒吧員工曹曉蘭表示，作為一名單親媽媽，被勒令停工的3個月中，痛失兩萬多元的穩定全職工作收入，只好依賴每小時60元的兼職工作，養活兒女及家中長者。曹指，3個月來沒有於任何抗疫基金受惠過，亦自言「有手有腳，唔想做仔女壞榜樣」而拒絕領綜緩過活。惟因子女上午須用電腦網上上課，年老家人不懂協助，只好上午陪伴子女，其餘時間做兼職，直言僅夠日常開支，「新年都畀唔到利是」。

酒吧員工批措施乏邏輯：唔通啲菌識夜晚出沒

曹在記者會中聲淚俱下道，「明明係政府防疫措施有漏洞，但就要我哋承受返一波又一波（抗疫不力的）後果」，痛斥當局無視市民訴求。另有酒吧員工Jerry指，政府的放寬復業條件不合邏輯，「唔通啲菌夜晚就識出沒，走嚟酒吧？」，嘆已有不少從業員要借錢度日，即使政府有賠償，憂只夠幫補租金，無法落員工袋。

擁尖沙咀、銅鑼灣共3間酒吧的Sonder集團老闆陳慶表示，3個月以來，每個月自掏荷包白交58萬元租金，雖得業主體諒減租約三成，但直言若政府補償酒吧額太少，難應付租金與人工。陳承認，3個月以來酒吧零收入，員工只好停工停薪，他指部份員工暫時轉投其他行業過活，更有不少員工需要養妻活兒，需向陳借糧。他嘆感心酸，希望當局盡快公佈復業安排，讓業界有一星期重新招聘員工，及向新員工提供訓練。

業界不解餐廳擁酒吧牌則可繼續晚市堂食

太子迷城酒吧老闆陸偉強補充，「其實我哋全部都係用積蓄頂落去。冇僱主何來有員工，冇租客何來有業主，補唔到僱主點樣補就業呢？」他指希望幫助員工，但嘆無能為力。

酒吧業協會副主席錢雋永表示，全港酒吧舖租至少每月10萬元，累計3個月連同其他開支人工等，每家已損失50萬元。錢形容現時已是第二波酒吧結業潮，單計新春期間，已有70家酒吧執笠，連同早前結業的140家，共210家酒吧結業，已佔全行15%，為數相當之多。他批評政府的復業指引荒謬，不理解為何持有酒吧批註的酒吧就要停業，擁餐廳酒吧牌的食肆就可做堂食晚市。

或司法覆核審視停業決定

錢又指連月一直有聯絡建制派議員及行會成員，指後者有於會上建議復業條件，「但係某人唔聽咁點呢？佢唔理、政府唔理都冇計㗎，政府係咁喺度拖住我哋想點呢？係咪想拖死我哋」。他重申業界表明願意配合一切防疫措施，包括使用安心出行，以換取營業至晚上12時的生機，否則結業潮持續，供應商、送貨員及前線員工等過萬名從業員生計都會受到影響。他又指協會要求政府立即准許酒吧重開，並至少向每家酒吧賠償50萬元，「財困咪賠少啲但一定要賠」。錢提到當局無回應訴求，會考慮以司法覆核，請求法庭審視停業是否合乎情理。

錢又表示，不想認為政府對酒吧有偏見，但至今酒吧、派對房間、卡拉OK等娛樂場所依然不能重開，只明顯可見當局針對娛樂業，錢認為長久下去，市民欠缺娛樂，會令社會深陷精神困擾。

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