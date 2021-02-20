【本報訊】偷拍黑點遍佈私人商業處所與政府公共設施，不論場地業主，團體認為政府均有責任。報告指出，某些社區設施的設計者及管理人員有積極採取不同防範措施以減女性受偷拍風險，防範措施如何，與政府規管力度有關。

籲政府設建築指引防偷拍

報告指出，由於政府未有針對偷拍問題建立一套具體而清晰的設計及建築指引，缺乏劃一的標準予設施設計者及管理人員參考，間接導致區內設施的防範偷拍能力良莠不齊；例如部份港鐵車站扶手電梯使用磨砂玻璃或磨砂貼紙覆蓋，部份則沒有。

協助是次研究的考察員亦留意到政府的防範偷拍宣傳遠遠不足，報告引述一名考察員表示：「日本有好多……即係『痴漢注意』嘅poster咁，不停地提升女性點樣去保護自己嘅awareness（意識）。」

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容指出，政府應成立專責部門或工作小組訂立有關建築指引，亦應增強市民對防範偷拍宣傳和教育。報告建議政府推行「女性安全審計」，邀請區內生活或工作的女性檢視區內設施的偷拍風險。

政府已建議訂立窺淫罪，把偷拍裙底列為刑事罪行，年初公佈公眾諮詢結果獲大部份明確支持。研究報告引述考察員認為條例未有涵蓋「高炒胸部」等其他偷拍行為，有關法例應當涵蓋所有偷拍行為及其他周邊罪行，且應該加重有關罪行的刑責以加強阻嚇作用。