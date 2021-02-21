港府在農曆新年前多次突擊封區強檢，其中深水埗區多幢舊樓曾被圍封。民主黨發現，區內環境於圍封後仍然惡劣，批評政府當日的封區行動形同「做Show」，事後沒有跟進，要求港府改善當區垃圾收集流程、增加清潔人手，並敦促當局安排潔淨地方予清潔工休息。

港府於2月2日及2月8日先後圍封深水埗基隆街、南昌街、大南街及北河街17幢樓宇，及福榮街、桂林街的恒安樓進行強檢。深水埗區區議員、民主黨食物安全及衞生事務發言人鄒穎恒稱，雖然政府聲稱圍封行動是希望切斷病毒傳播鏈，但她在新年前後落區巡視發現，北河街濕街市一帶衞生情況仍然堪憂，除垃圾山、「發泡膠山」隨處可見外，部份舊樓的污水渠出現破損、污水滲漏，反映播毒溫床仍然存在。

鄒批評政府當日密密封區，但事後「闊佬懶理」，未有跟進工作，令封區行動形同「做Show」。她續稱，該區食肆、濕街市排檔林立，但當局一直沒有妥善的收集垃圾流程或系統予商戶跟隨，不少商戶為求方便，便把垃圾放在大型垃圾旁；市民又會因區內垃圾筒不足而把家居廢物放在「垃圾山」、「發泡膠山」旁，令垃圾囤積問題持續多時，要求政府改善當區的收集垃圾系統。

鄒亦引述食環署數據指，深水埗區共有約660名街道清潔工人，其中日更人手約為400個，而人流最繁忙的南昌中、西和北區，則獲分配約80名清潔工，即每區只有約26人。鄒認為有關人手數宇顯然不足，認為當局至少將人手增加至約100個。

鄒又留意到不少清潔工的休息地點位處衞生情況同樣欠佳的後巷，認為清潔工的工作已十分辛勞，政府應履行善待勞工的責任，考慮開放政府物業或指定休息地點供清潔工休息。

《蘋果》已就事件向食物環境衞生署查詢，正待回覆。

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