【本報訊】連日觀察所見，運送「優鮮匯」食物的中港運菜車把冰鮮肉等食物直送來港，其中冰鮮肉只放在發泡膠箱，且車廂非密封又與蔬菜混雜，食物安全堪憂，有中港司機質疑其運送方法不合符現行要求，認為是走私。

僅按貨單報關

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，運送食物來港的貨車必須「菜還菜、肉還肉」，如貨車過關是菜肉混雜，很大機會是走私。

他指疫情下，中港運菜車不准直接到東莞石碣、龍崗平湖取貨，司機只能在指定疫站等候，並將貨車交予內地司機代駕入蔬菜批發巿場上貨，故香港司機未必知道貨物內裝有甚麼，只據貨主的貨單報關，一旦內有走私貨，司機隨時變代罪羔羊。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，所有循陸路運來港的食品，不論冰鮮肉、活禽蔬果等，必須經文錦道食安中心檢疫，冰鮮肉更要用冷藏車運送，故一般不會與蔬菜同車廂。

對跨境外賣涉及走私進口食物是否違法，海關及食環署未有回覆，食環署僅指據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，進口肉類及家禽必須附有由來源地當局簽發的衞生證明書，或食物安全中心的書面准許，違者最高判監六個月及罰款50,000元。

大律師陸偉雄指出，若商戶沒申請許可證進口食物屬走私行為，因公司在內地，客人吃後不適，基本上無從追究。

陸偉雄稱據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物均屬違法，最高可罰款200萬元及監禁七年。今次事件中，運輸司機很大機會成代罪羔羊，「司機係實際俾海關拘捕嘅人，至於冇入境嘅入口商、生產商，海關根本拉唔到。」