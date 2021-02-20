【本報訊】國產科興疫苗保護率較低引起質疑，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種疫苗主要是減低有症狀的風險，並非防止感染武漢肺炎。但接種疫苗後，就算被感染，病情會相對輕微，減少併發症，亦可減低社區感染的風險。

減輕病情 可降社區傳播風險

許樹昌昨在電台節目表示，接種哪一款疫苗是個人選擇，選擇時除了看整體保護率，亦要看副作用。暫時未能確定接種武肺疫苗後，接種者的抗體可以維持多久，亦不能百分百確保接種者不受感染。但接種後即使感染病毒，能夠減輕病徵，併發症風險也會減少，社區感染會低一些。以色列有不少人已接種疫苗，確診個案「跳水」式下跌，明顯是疫苗發揮效用。

他又表示，一般來說，如有七成以上人口接種疫苗並產生抗體，便會有群體保護效應，社區確診個案自然會減少，期望本港在今年底或之前可以做到。現時防疫措施若有效，可以把疫情壓到單位數，甚至是清零，因此毋須一定要有七成市民打針後才可放寬整體防疫措施。近日疫情雖回落，但仍要觀望一至兩星期，才知疫情有否因拜年活動而出現反彈。

政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝在電台節目表示，60歲以上人士接種科興疫苗的好處多過壞處，即使長者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，只要病情受控，也可接種科興疫苗。

曾浩輝又表示，不同藥廠的數據，會因應不同人群、不同地方、不同職業的受眾而不同，只可作為參考，不能直接比較不同疫苗的實際有效度。公眾應該視乎自己的身體狀況，例如有沒有曾經對某種疫苗出現嚴重過敏反應，特別群組如孕婦、健康狀況不穩的慢性病患者、有發燒徵狀人士等等，未必適合接種疫苗。一般市民可以自由選擇疫苖。

至於他個人會選擇接種哪款疫苗，曾浩輝未有直接回應，只表示會選擇鄰近住所的接種中心接種疫苗。