政府早於去年展開全民檢測時，已開大規模豁免醫療人員註冊的先例。當時政府以要有足夠人手推行全民檢測為由，刊憲訂立《醫務化驗師（特別豁免）規例》，臨時豁免數十名聲稱獲國家認可實驗室檢測人員的正式註冊，在港從事檢測工作。醫管局員工陣線主席余慧明表示，當時政府「使橫手」繞過正常註冊程序，容許不明來歷的化驗師在港工作，已預視未來也可以人手不足為理由，逐一攻陷醫生護士等範疇。去年初約7,000名醫護人員罷工救港，加上過去醫療界過去一直指出政府抗疫政策失誤，政府想整治醫療界目的很明顯，「換血係其中一個秋後算賬途徑」。

余慧明表示，去年政府開先例，自行刊憲豁免來歷不明的化驗師來港工作，已預視從此打開缺口，「當時我哋已經講，你唔好以為今次未到自己界別，可能今次只係行內較少數嘅化驗師，已經預視醫生護士一定搞」。今次政府指醫生人手不足，繞過正常考執業試程序容許註冊，將來也可以同一理由，容許護士及其他專職醫療人員，繞過正式程序在港執業，「繼續擴展開去，好似單程證每日150個名額」。「有啲人覺得最多幾百個醫生嚟，傷害性有限，但唔會去到幾百個就收手」。

醫療界從沒歧視某國家的醫生，唯一條件是所有人須通過執業試才獲註冊，「無話唔畀你考試，只不過睇過去數據，某一個國家嘅人及格率特別低，而家強行向某啲國家降低門欖。」

換血兼秋後算帳

去年初約7,000名罷工逼政府「封關」，惟特首林鄭月娥曾形容醫護用極端手段威迫政府，不會得逞。之後林鄭向中央提交的抗疫報告，將發起罷工的醫護工會形容為「害群之馬」、扣上「反修例」帽子外，更明言政府已向醫管局下達命令，要求嚴肅處理組織罷工的員工，不應讓他們留在醫院工作。

余慧明表示，雖然之後醫管局只以扣糧來處理罷工員工，但從不相信事件就此完結，「過去一年醫護界指出政府防疫政策失誤，政府認為醫護界好反抗，唔聽話，經常出嚟指指點點」，政府想整治醫護界是很明顯，「換血係其中一個秋後算賬途徑，唔使炒你，慢慢使走你。」

政府指會就修例引入非本地培訓港人醫生作諮詢，余慧明指，聽聞有業界要求政府加辣條款，如相關醫生要留在醫管局工作20年才可獲註冊，但她不認為政府會採納意見，「政府嘅諮詢都係假諮詢。」

雖然立法會一定會通過政府修例，但她不會放棄任何行動，「唔希望社會只有一把聲音」。

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