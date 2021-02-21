香港第四波疫情逐漸放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（21日）公佈新增20宗確診個案，當中只有1宗為輸入個案，其餘19宗為本地個案，6宗屬源頭不明，而初步確診個案則有10多宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別維持於上年12月10日和今年1月9日，反映第四波疫情正在好轉。

今日的本地個案已回升至19宗，較昨日的12宗高出7宗，然而，這種反彈是預期之內，因為市民在農曆新年假期間增加聚會，但在傳染鏈未能完全堵截下來的狀況下，這變相為社會製造更多的感染機會，最終令確診數字上升。猶幸，初步確診個案維持10多宗，反映本地個案在過去幾日的反彈未必維持太久，假若這情況出現，第四波疫情將會很快完結。

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